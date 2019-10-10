韓謊稱總統沒提國號？王定宇：瞧不起韓粉不會查證

2019-10-10 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府今（10）早舉行國慶升旗典禮，市長韓國瑜致詞批評，「在總統就職演說上，對我們的國號『中華民國』這4個字避而不談的人是誰？」但隨即遭網友貼出2016年總統蔡英文的就職大典影片打臉。立委王定宇認為，韓國瑜頻頻說謊的原因，恐怕是瞧不起支持者「不會查證」。

高雄市長韓國瑜在國慶致詞表示，他也有很深的亡國感，「是誰在總統就職演說上，對我們的國號『中華民國』這4個字避而不談？」並表示在國家重要的慶典上，越來越看不到中華民國的國旗，感到非常憂慮。

臉書專頁「我愛掀馬統」隨即從Youtube平台上找出2016年總統蔡英文的就職演說影片，狠批韓國瑜又說謊，「一直被打臉，不會臉紅嗎？」影片中，蔡站在麥克風前說，「我和陳建仁已經在總統府裡面，正式宣誓就任『中華民國第14任總統與副總統』」。

立委王定宇發臉書對此指出，「為什麼愛說謊？真正的原因是瞧不起自己的支持者，認為自己的支持者不會查證！」網友們則留言道：「今年國慶又講了一次中華民國，拜託韓國魚沒有知識也要常看電視」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法