郭會跟宋合作？ 郭連稱不會還比「X」 柯：不過度解讀

2019-10-10 09:50

〔記者陳璟民／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今早出席台北市政府前廣場國慶升旗典禮，被詢及是否跟親民黨主席宋楚瑜合作時，連聲答說「不會」，還對鏡頭比個X，媒體詢問市長柯文哲怎麼看待、是否了解郭的動向？對此，柯回應，他不曉得，不能替郭回答，他不要亂講，郭做什麼決定，他不會去過度解讀。

關於親民黨指總統提名（推薦）門票一定會使用到，十月底前會有答案，宋楚瑜說各路人馬都有去找他，包括柯文哲嗎？柯答，沒有，你們不要緊張；媒體追問，如果宋再選總統，柯會表態支持他嗎？柯說，再講吧，他（宋）有他的打算。

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