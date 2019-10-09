交大連儂牆也遭撕毀 網友：校方不應縱容

2019-10-09 23:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立交通大學也傳出連儂牆遭撕毀情事，除部分標語被撕下外，另張貼數張包含「強烈譴責台獨綠媒醜化抹黑在台大陸籍同學」、「學費double、不准納入健保-談何人權？談何普世價值？」等言論，交大學生聯合會已於第一時間通報學校，後續將由軍訓室協助調閱附近監視器，駐警隊亦會加強巡邏。

交大學聯會在臉書上呼籲所有交大同學，不分國籍與立場，體認言論自由之難能可貴與重要性，不論是連儂牆或是民主牆，以不撕毀、不破壞為優先原則，藉其表達自身的不同看法，並尊重包容彼此想法。

警方表示目前尚未接獲校方或學生會報案，網友則呼籲校方不應縱容，放任有心人士搞破壞。

交大學聯會於晚間接獲同學回報，由交大學生自主發起的連儂牆，位於十三舍馬路旁、綜合一館B1處，遭到不明人士的破壞，除部分標語被撕下外，另張貼數張新文宣，其中包含「強烈譴責台獨綠媒醜化抹黑在台大陸籍同學」、「學費double、不准納入健保--談何人權？談何普世價值？」等言論。

學聯會在臉書上表示，本次事件部分區域為室外空間，未有明確的監視器紀錄，後續調查預計有一定難度，因此再次向同學說明，活中B1現設有兩大面民主牆，是由學聯會正式借用與維護管理之場地，鼓勵同學能多加運用該場域，並理性討論，勿破壞他人言論，若有緊急事件，請立即回報學聯會及軍訓室

臉書「不禮貌鄉民團」晚間有網友ｐｏ出文章，照片則是交大連儂牆遭撕毀的畫面，質疑「這難道就是中國學生的水準嗎？交大也不應繼續沉默縱容！」

網友說，照片是交通大學的學生拍下寄過去的，學生也在校園內建立聲援香港的連儂牆，卻遭受中生的惡意破壞，不但撕下若干他們的聲援標語，還以他們挺中國、反台獨的標語，來覆蓋原本的版面。網友強調，不希望交大為了招收中國學生而放任他們搞破壞。

新竹市警局第二分局表示，目前尚未接獲校方或學生會報案，初步瞭解附近並無監視器，無法在第一時間釐清犯案者身分。

有網友表示「就直接報警啊！跟他客氣什麼！」、「看來到哪受教育都一樣！」、「我是覺得你要貼沒關係，但撕掉就沒水準了！」、「基本尊重都沒有的學生還要讀什麼書啊...」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法