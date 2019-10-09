架設電子連儂牆 銘傳：不因幾百名中生放棄上萬台生

2019-10-09 15:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕銘傳大學學生關注香港反送中，並批評校方不願設置實體的連儂牆，還批評是為了招收中國學生考量；銘傳校方今駁斥，強調不會為了幾百名中生，而放棄全校1萬5千多名台生，今中午已在學校首頁網站架設「電子連儂牆」供校內師生使用。

銘傳秘書長樊中原表示，最初是「銘傳大學反極權關注組」等學生來要求，認為其他學校都有連儂牆，問校內是否也可架設，校方態度是不一定要叫連儂牆，可遵循既有的宣傳管理辦法去張貼，但學生堅持須有連儂牆名稱，才能保障言論自由等。

樊中原澄清，校方從未說過「為了招收中國學生」才不設連儂牆，並認為，全校中生也才幾百人，但尚有1萬5千多名台生，台生也大多支持香港反送中，不可能「因小失大」，且中生來台也不見得希望進入相對封閉的校園，大學設立宗旨就是保障言論自由，銘傳不會自掘墳墓。

後經與學生討論，樊中原說，校方考量現今已是智慧校園的環境，決定採取「電子連儂牆」，原先想透過校內各地電子螢幕展示連儂牆內容，但又怕限縮輸入場所，後來決定今天中午緊急在學校官方網站上的首頁，直接開設「銘傳連儂牆」專區，限制校內師生連網使用，讓香港議題被更多師生接觸，未來如有需求，再視情況開放。

樊中原認為，校方基本態度，也是希望學生把支持香港的事情與真相說清楚，目前電子連儂牆可以張貼照片與長篇文章，同時採匿名方式留言，還能放大，比實體連儂牆的小紙條還好閱讀，可24小時不受限制，也沒有任何人可以蓋住或撕掉上頭的言論。

至於有銘傳學生昨、今在台北及桃園校區都各發起「連儂人」行動，樊中原說，學生認為此舉是裝置藝術，不少師生路過看到，也跟著上去貼紙條等，都是屬於表意自由，校方並無反對。

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