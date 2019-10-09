爬梯機讓回家不再困難 桃市議員要求輔具普及化

2019-10-09 20:21

［記者陳恩惠／桃園報導］我國正邁入高齡化社會，許多行動不便長者或身障者，經常因為家住在5樓以下無電梯的公寓，平日出門曬太陽、購物、辦事難上加難，桃園市議員牛煦庭、陳萬得今天在議會當場使用「爬梯機」一路由座位到議事台前並聯合質詢表示，輔具中心雖有爬梯機可供租借，但大多數人卻不知，根據資料，自今年1至9月止，總共只有16人租借、72人次使用，平均每月使用8次，造成爬梯機閒置，認為桃園市政府社會局推廣不足、易達性不足，要求改善。

社會局回應，爬梯機看似簡單，實則操作不易，經訓練過後才能使用，有需要的民眾可先行預約申請，通過居家評估、進行操作訓練後才能施用，並非隨借隨用，本市14台爬梯機一次借用以一個月為限，若是無人排隊，便可再續借一個月，目前擺放在八德的輔具中心，民眾需自行載運，或是委託貨車運送。

社會局表示，本市目前只有八德區「桃園市輔具資源中心」輔具據點，下個月將在5處長照簽約據點加設輔具據點，擺放常使用輔具供租借；同時針對行動不便上下樓的狀況，除了租借爬梯機外，也鼓勵民眾申請無障礙居家環境改善，以及居家服務的上下樓梯協助。

陳萬得質詢說，高齡化社會來臨，政府要設身處地為長者、身障者著想，爬梯機應該要廣放布建、建置在里辦公處、社區發展協會或是長照據點，讓有需要的長者親屬能就近借用，才能讓行動不便的老人不再困居樓上，下樓曬太陽或就醫都方便，這個需求社會局務必正視。

牛煦庭則說，桃園市2至5樓的老式公寓」至少有39萬5000戶，特性就是沒電梯，回家的路是條長長的樓梯，許多長輩下樓已是心有餘而力不足，何況是上樓！他表示選區內有名行動不便的73歲張媽媽，兒女不時揹她下樓曬太陽或外出，但王媽媽就沒那麼幸福，只因女兒根本揹不動，只好待在家。

他批評，爬梯機使用率低並非無需求，而是配套太差，是因為許多家庭根本不知有爬梯輔具可供借用，認為除應加強推廣之外，也要強化易達性、就近配置。

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