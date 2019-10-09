政院：大林蒲遷村有五大效益 變身循環經濟園區

2019-10-09 15:51

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天核定爭議許久的高雄大林蒲遷村案，共將投入1047億經費（含589億遷村經費）改善村民居住環境，住商土地一坪換一坪。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天表示，大林蒲遷村計畫預計帶來5個效益，首先，是解決大林蒲居民長期被石化廠包圍的生活困境，其次，將能取得301公頃循環經濟產業園區等空間，並為港區貨櫃聯外需求延伸國道7號，還能擴大高雄自由貿易港區，以及預計每年增加就業人口1.74萬人及產值696億元。

行政院知情官員表示，未來遷村之後的空地將變身為循環經濟產業園區，行政院已核定「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，整個計畫的期程為106年至117年，未來這個新材料循環產業園區，是要把園區企業在生產過程中排放的廢棄物、廢水、能源與資源妥善蒐集、再生及循環利用。

有關居民關注的「一坪換一坪」，據了解，這是從過去就是陳菊市長時代就是市政府承諾，經濟部這次也與高雄市確認過承諾不變，一坪換一抨，這樣的承諾從頭到尾都沒有改變。

今年五月高雄市長韓國瑜批評中央緩處理大林蒲案，一度質疑行政院「卡韓」，當時Kolas a還講期程列表反酸，要韓市長應來行政院會開會。但計畫核定後，卡韓爭議告一段落，Kolas今天表示，後續遷村部分委由高市府處理，接下來中央、地方要緊密合作與溝通。

對於外界有聲浪質疑政院核定遷村計畫是選前的政治操作與刻意釋放的利多，Kolas則澄清說，這是很早就在進行的計畫，與選舉無關，行政院現在無論怎麼做都會被說是政策買票，其實這是為避免大林蒲居民再受空氣污染之苦要改善其生活品質而有的遷村。

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