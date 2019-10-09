索羅門總理赴中國 習近平仍畫大餅無具體承諾

2019-10-09 15:46

〔記者蘇永耀／台北報導〕在上月主導與台灣斷交的索羅門群島總理蘇加瓦瑞，正在中國訪問，今日並在釣魚台國賓館與中國國家主席習近平會面。習近平指出，索羅門群島位於廿一世紀海上絲綢之路南向延伸地帶，雙方要以簽署共建一帶一路諒解備忘錄為契機，加強發展戰略對接，在貿易和投資、基礎設施建設、農林漁業、交通通信等重點領域打造合作亮點。

外界指中國這次承諾以大量金援及重金賄賂誘使索羅門政治人物轉向，蘇加瓦瑞這次前往中國，也被視為是向中國政府要求前金後謝等的「兌現」，不過，習近平的談話裡，仍以「畫大餅」為主要內容，而且提到的交通通信等基礎設施的援助，也被認為是中國藉機擴大南太地區影響力的戰略作法，這也將直接威脅澳洲等西方國家的區域利益。

習近平今於會面還說，中索兩國在一個中國原則基礎上正式建立外交關係，這是順應時代潮流，造福兩國人民的好事，友好不分先後，只要開展起來，就會有光明的前景。

習近平提到，中國廣東省同太平洋島國開展地方合作具有良好基礎，積累了豐富經驗，我們支持索國加強同廣東等中國地方省市交流合作，另外，中索兩國旅遊合作潛力巨大，祝賀索羅門群島成為中國公民出境旅遊目的地圖，歡迎索方積極參與2019中國—太平洋島國旅遊年活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法