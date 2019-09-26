反對台索斷交 索羅門群島前總理遭革職

2019-09-26 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕前索羅門群島前總理何瑞朗（Rick Hou）因為反對台索斷交，昨（25）日遭現任總理蘇嘉瓦瑞（Mannasseh Sogavare）解除國家規劃與發展計畫部長一職，何瑞朗表示，索國會急切的與台灣斷交，是受到中國要求，而與中國建交是政府早就做出的決定，內閣會議的投票決議只是表面程序。

根據《索羅門星報》 （Solomon Star）今（26）日的報導，前索羅門群島總理何瑞朗指出，他能接受被革職的結果，但人民必須知道政府急切轉向與中國建交的真相，當時總理蘇嘉瓦瑞說會先參考4份文件再做決定，分別是跨黨派小組報告、國會外交委員會報告，以及總理府與外交部的報告，但其實蘇嘉瓦瑞先前就已做出外交轉向的決定，而參考文件與內閣會議只是表面程序。

何瑞朗說明，蘇嘉瓦瑞會反常的急於與台灣斷交，是因為中國對索羅門群島設下必須在10月1日中國國慶日前建交的要求，蘇嘉瓦瑞一直以來都在說謊，而他也無法對中國保有誠信。

何瑞朗約在4週前，曾與15位內閣及國會官員發表聯合聲明，反對政府做出任何轉向與中國建交的行為，但索羅門群島在本月16日的內閣會議中，還是以27票支持、0票反對的票數通過決議，而挺台的6位官員則是以棄權表示反對。

索羅門群島與我國從1983年建交至今共36年，在16日宣布斷交後，立刻在21日與中國正式建交。台灣外交部在得知索羅門群島通過斷交決議後，即宣布終止與索羅門的外交關係與雙邊計畫，並立即撤離大使館及技術團。

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