索羅門斷交後政情不穩 不排除再轉向

2019-10-08

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕台灣上月連斷索羅門群島、吉里巴斯兩邦交國，台灣與美國並首度在台北進行政府之間的「太平洋對話」合作鞏固區域關係。消息管道指出，索羅門當地政情並不穩定，未來也不排除再度政治轉向，我方仍繼續關注情勢發展。

索羅門政府棄台投中，引發國內民眾不滿，長期友台的索國最大省馬萊塔省也不同調，一手主導與台灣斷交的索羅門總理蘇嘉瓦瑞，是否還能維持局面，外界皆高度關注。蘇嘉瓦瑞今將前往中國訪問，預料也是要北京「兌現」金援，才能返國做出交代。

蘇嘉瓦瑞雖是第四度擔任索羅門總理，但前三次任期都不長，其中兩次還遭通過不信任案而下台。

對於索羅門一旦出現政治結構改變，甚至希望與台灣恢復邦交，蔡政府的接受態度為何？外交高層明確答覆：「我方並不排除。」顯示台灣基於外交關係與區域利益等各項考量，仍高度重視與南太國家的發展。而據了解，台灣雖與索羅門斷交，但相關部署仍有所維持，以隨時因應情勢進展。

外交高層指出，中國的攻勢不僅針對台灣，擴張太平洋勢力也衝擊美國及澳洲的區域利益，先前美國曾在助台邦交上做出許多努力，對於斷交一事，美方對台灣也確實表達遺憾之意，所以這次首度在台北進行政府之間的「太平洋對話」，就是重新針對區域情勢進行盤整，並深入合作。

另，國安會日前示警，中國為介入台灣二○二○大選，年底前恐再斷我一至兩個邦交國，外交部長吳釗燮昨在立法院外交國防委員會答詢表示，這個可能性當然存在。

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