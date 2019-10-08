大林蒲遷村案拍板 政院今核定589億經費

2019-10-08 19:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆今日針對他長期關心的大林蒲2萬居民遷村進度，質詢行政院長蘇貞昌。行政院長蘇貞昌表示，大林蒲遷村一案已於今（8）日核定，589億遷村經費，住商土地一坪換一坪不變，期待給人民更好的生活環境。

賴瑞隆強調，2016年11月19日，前行政院長林全率前高雄市長陳菊、行政院施政團隊等代表中央，向大林蒲民眾數十年來承受的污染深深一鞠躬，表達歉意，至今已將近三年。賴瑞隆表示，遷村是一項艱鉅任務，非常不容易，這三年來經過蔡英文政府積極協調，終於走到最後一關。

大林蒲自1973年政府編定臨海工業區後，大林蒲、鳳鼻頭地區的命運就與工業及污染緊縛在一起。中油大林煉油廠、台電大林發電廠、中鋼及台船廠區陸續進駐臨海工業區，近600家石化和鋼鐵業、800支煙囪包圍著大林蒲一帶。加上紅毛港搬遷、洲際貨櫃中心一期啟用等，大林蒲逐漸形成被工業、污染所包圍的孤島，居民長期飽受環境污染，因此漸有遷村的呼籲。

賴瑞隆提到，在2011年、2016年，兩次調查，居民同意遷村者高達88%，2017年的普查，結果顯示高達89%居民願意搬遷。他說，大林蒲的居民對遷村有高度的期待與關心，因此，他過去共8次總質詢，首先關心遷村的進度，因為這牽涉到人民健康及居住安全。

行政院長蘇貞昌也肯定，立委賴瑞隆長期關心、協調、溝通大林蒲遷村案。他提到，大林蒲的居住問題始於早年政府工業區規劃不善，使大林蒲居民長期蒙受環境污染，但是蔡政府願意承擔這份重擔，來改善居民的居住條件。

蘇貞昌表示，由於賴瑞隆的積極督促，以及部會間完整的評估，行政院已經在今（8）日核定大林蒲遷村一案。

賴瑞隆特別感謝蔡英文總統及蘇貞昌院長在此刻核定大林蒲遷村案，相當具歷史意義。他提到，大林蒲遷村已經多次提出，但過去的政府並未重視，因此他特別感謝當今蔡政府的關心與支持。

經濟部長沈榮津表示，經濟部會和高雄市政府合作，執行後續遷村的細節。他說，遷村核定案，確定會以「一坪換一坪」方式進行。

賴瑞隆說，希望經濟部和高雄市繼續努力，早日讓大林蒲居民有一個好的居住環境。

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