陳賢慧接新北地院龍頭 判馬無罪的法官也晉級了

2019-10-08 20:26

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院8日開108年第7次人事審議委員會，會中除了決議台中高分院法官兼庭長陳賢慧接任新北地院院長，還對桃園地院前法官俞力華的發言不當案發布書面警告，另通過45位試署與候補法官的晉級案，其中包含了承審過前總統馬英九洩密案的台北地院法官唐玥，她當時以總統有「權限爭議處理權」，判馬洩密無罪，後被高等法院改判。

人審會共通過四大決議，分為：

（一） 調派台灣高等法院台中分院法官兼庭長陳賢慧為台灣新北地方法院法官兼院長。

（二） 台灣士林地方法院試署法官楊忠霖、台灣台中地方法院試署法官孫藝娜、台灣橋頭地方法院試署法官羅婉怡、台灣屏東地方法院試署法官施君蓉，試署服務成績均經審查及格。

（三） 台灣台北地方法院候補法官吳志強、李陸華、歐陽儀、宋雲淳、唐玥、郭思妤、李子寧、台灣新北地方法院候補法官宋泓璟、王國耀、王廷、黃俊雯、莊哲誠、張惠閔、台灣士林地方法院候補法官李昭然、台灣桃園地方法院候補法官涂偉俊、廖子涵、台灣苗栗地方法院候補法官魏正杰、劉奕榔、陳雅菡、台灣台中地方法院候補法官湯有朋、田雅心、王姿婷、台灣南投地方法院候補法官李怡貞、丁婉容、台灣彰化地方法院候補法官歐家佑、陳明照、胡佩芬、台灣雲林地方法院候補法官潘韋丞、蘇珈漪、台灣嘉義地方法院候補法官盧伯璋、張佐榕、台灣台南地方法院候補法官張郁昇、台灣高雄地方法院候補法官姚億燦、宋恩同（調派台灣台北地方法院辦理審判事務）、鄭珮玟、陳鑕靂、台灣橋頭地方法院候補法官王奕華、台灣屏東地方法院候補法官程耀樑、台灣花蓮地方法院候補法官粘柏富、鍾志雄、陳裕涵，候補服務成績均經審查及格。

（四） 同意發給台灣台中地方法院法官羅智文勞工類型專業法官證明書。

同意發給台灣新北地方法院試署法官黃乃瑩民事醫療類型專業法官證明書。

同意發給台灣新北地方法院候補法官薛巧翊少年類型專業法官證明書。

同意發給台灣雲林地方法院法官鍾世芬及台灣嘉義地方法院法官李秋瑩與葉南君家事類型專業法官證明書。

同意發給台灣高雄地方法院法官沈建興民事智慧財產類型專業法官證明書。

同意發給台灣士林地方法院法官林季緯行政訴訟類型專業法官證明書。

（五） 司法院院所屬前法官俞力華，因開庭過程之不當言行，構成法官法第30條第2項第5款及第7款之情事，予以書面告誡之警告處分，除對其送達前開書面警告外，並將處分情形登載於其人事資料。

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