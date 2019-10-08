川普愛將桑德斯來台演說：讓美國與盟友夥伴再度偉大

2019-10-08 17:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕川普愛將、美國前白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）訪問台灣，今天也在玉山論壇發表演說。桑德斯說，美國擁有強大的亞洲盟友，川普自上任以來就努力強化這些關係，「總統以美國優先，但這不代表我們不會互相幫助和共同努力，因首要任務是使我們的國家變得更好、更加強大！」

桑德斯首次訪問台灣，今天中午並在玉山論壇午宴以「讓美國與盟友夥伴再度偉大！」為主題發表演講。

桑德斯提到，川普成為美國總統跌破許多人眼鏡，美國許多媒體更不樂見此事發生，而且對於川普勝選後接了台灣總統的電話這件事情「非常不開心」，甚至有許多評論批評川普「讓自己陷入尷尬境地」。

但桑德斯透露，「總統當然了解我們與台灣之間的關係，而且不覺得這有什麼好大驚小怪，他不在乎」；桑德斯也說，川普總統了解美中關係的重要性，並且對中國採取強硬路線。

桑德斯說，回顧過去數十年，美國擁有強大的亞洲盟友，川普上任以來就致力於強化這些關係。桑德斯以她也參與的川普首次亞洲行舉例說，這次訪問長達12天、造訪了5個區域內的國家，「是美國總統最長的外國訪問旅程」。

桑德斯分享川普在東協峰會和各國領袖一起穿著傳統的菲律賓服飾，在日本和安倍打高爾夫球等，「總統設法與許多人建立很好的關係」。桑德斯強調，川普總統總是強調「美國優先」，但「這不代表我們不會互相幫助和共同努力」。

桑德斯說，因為川普認為「其他國家也該如此」，「我們的首要任務必須是使我們的國家變得更好、更加強大」，當其他領袖捍衛自身國家利益時，「川普也會為鼓掌歡呼」。她讚揚川普是主權的捍衛者與自由的鬥士，比起仰仗國際盟友、受制於人甚至弱化主權，川普更樂見國家為自己挺身而出。

桑德斯也談及自由的真義與規則秩序的重要。桑德斯說起自己高中時曾經犯錯，在父母反對的情況下邀請了朋友到州長官邸開派對，之後也受到懲罰。桑德斯接著說，「自由並非為所欲為」。在世界秩序裡，如果一個國家犯錯，偷竊、作弊、傷害他人、且毀壞規則，「他們應該為此負責」；她說，川普已經表明，美國不會容忍其他國家佔便宜，不論是對美國、或是美國的朋友和盟邦，每個人都應該遵循秩序。

桑德斯也述說自己幼時參觀猶太屠殺博物館時受到的震撼，演講時更一度哽咽，當時她留下一生難忘的留言：「為什麼沒有誰能做些什麼？」 桑德斯說，這是個重要的提醒，告訴我們「永遠不能讓邪惡佔上風，永遠不能對邪惡保持沉默，我們必須挺身而出、做正確的事，我們必須捍衛自由」。

桑德斯強調，美國永遠會和他的朋友站在一起，「我們是良善的力量，也永遠會是那個『做些什麼』的人」。

桑德斯是川普重要幕僚，協助川普競選，曾任白宮發言人，今年6月因希望照顧3個孩子，結束3年半的發言人任期。美國有線電視新聞網（CNN）報導，桑德斯有意繼父業，回家鄉阿肯色州選州長，川普也表態希望桑德斯選州長。

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