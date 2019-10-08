郭退選後「已轉向郭粉」投靠誰？ 網站數據分析：近6成變柯粉

2019-10-08 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘宣布退選後，底下「老虎軍團」的投票意向成為焦點，根據「網路溫度計」的數據分析，取樣9月1日至9月19日期間，總統蔡英文、郭台銘、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲的臉書互動最高10則的貼文，發現轉向挺韓的郭粉最少，已轉向的郭粉中有58.2％轉為柯粉，但絕大部分郭粉都還在觀望中。

根據網路溫度計分析，首先把「粉」定義為「與粉絲專頁貼文，產生『正面』互動行為的用戶」；反之「與粉絲專頁貼文，產生負面互動行為的用戶」就定義成「黑」。

在「粉」的方面，自郭台銘退選後，數據顯示約只有9.6％的郭粉轉為柯文哲、蔡英文、韓國瑜任一方的「粉」或「黑」，絕大部分都還在觀望中。至於已轉向的郭粉，其中有58.2％轉為柯粉，其次有12.3％支持蔡英文，最後轉為韓粉的僅有10.6％。

另外，在「黑」的方面，以韓國瑜為最大受益者，在郭宣布不選後，「韓黑」一口氣下降8％，網路溫度計分析原因在於，郭粉、韓粉互戰的情況比之前下降不少，「郭黑」比例同樣下降7個百分點。

至於鐵粉量誰最多，韓國瑜以19.48％領先，蔡英文16％次之，而之前湧現退讚潮、又湧入大量殭屍帳號灌讚數的柯文哲為14.43％，郭台銘以9.42％墊底。

網路溫度計分析指出，四者中「韓粉」同溫層的情形最明顯，對其他人幾乎是毫不關注。從鐵粉率來看，韓國瑜已經不再特別突出，如果不想辦法擴大支持者，只想靠目前的同溫層，這場選戰會打得越來越辛苦。

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