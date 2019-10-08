玉山論壇》印戰略專家：亞洲應建立屬於自己的安全架構

2019-10-08 12:53

〔記者彭琬馨／台北報導〕由台灣亞洲交流基金會主辦的第三屆玉山論壇今起登場，美加日等多國政要共同與會，台亞會並在會中首度針對台印關係發布第一本研究報告書。共同參與報告書撰寫的印度戰略專家Bharat Karnad在報告發布記者會上說，面對中國崛起，亞洲國家應共同思考，如何建立屬於亞洲的安全架構，而非僅仰賴美國協助；Bharat Karnad並說，若中國都能協助巴基斯坦發展核武、破壞區域和平，為什麼亞洲其他國家不能持有武器，藉此對中國形成嚇阻作用。

Bharat Karnad受訪時並說，亞洲國家一直以來接受政治正確的想法，而美國的選擇就是所謂的政治正確，但「美國的利益不是我們的利益，也不是台灣或印度的利益」；他並說，若美國把台灣當盟友，「為什麼要阻止台灣發展核武？」他認為美國能作為一個戰略夥伴，但亞洲國家需要發展屬於自己的安全合作架構，因有需要時，美國勢必會依照自己的利益行動。

台亞會今發布的「台印關係研究報告書」為首本針對台印關係七大面向分析的報告，報告內容分別針對台印交流、安全合作、政治互動、科技展望、教育人才、智庫合作與經濟貿易等七大面向討論。報告書主編、中興大學國際政治研究所教授陳牧民表示，台印兩國雖然沒有正式外交關係，但雙邊關係持續穩定成長，他建議兩國政府應透過各種形式宣傳，強化多方面合作、共同探索新的合作領域。

遠景基金會執行長賴怡忠則表示，傳統的思考會將台印關係放在與中印關係競爭的架構下發展，但事實上台印關係有自己的發展邏輯，最重要的是要找出不受中國影響的部分；賴怡忠強調，台印關係須找出能自我發展的邏輯。

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