韓國瑜帶隊擴大臨檢 議員批：補破網救選情只會得到罵聲

2019-10-08 11:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄發生連千毅「直播主之亂」後，市府迎接雙十國慶到來，市長韓國瑜昨夜帶隊擴大臨檢，總計動員160名警力，一同宣示打擊犯罪，結果只查獲毒品通緝犯2件2人、酒後駕車1件1人、交通告發31件。

民進黨議員林智鴻表示，高雄治安狀況頻傳，是早知如此何必當初，韓國瑜應該一上任，經常不定時巡檢，就不會有治安事件頻傳，等到重大治安事件發生後，才大陣仗亡羊補牢，只會引來更多民怨，成效又不彰，作秀大過實際成分，最重要是不專心市政，現在選情低迷，改採補破網方式，不會贏得掌聲，只會得到罵聲。

市長韓國瑜昨晚在市警局長李永癸、鳳山警分局長林依仰陪同下，到鳳山警分局帶隊擴大臨檢，結合刑大、交大、保大及鄰轄三民二、苓雅、仁武、林園、前鎮及小港6個分局，強調「沒有治安就沒有一切」，大陣仗與警方一同宣示打擊犯罪，還強調「沒有治安就沒有一切」。

首站到大和樂釣蝦場臨檢，民眾原本在包廂唱歌，見到市長韓國瑜領軍，大批警察與媒體在旁，當場毫不領情，喊出「幹什麼啊!我們只是來唱歌」，還對韓國瑜說「你們走開好嗎?」，「我們真的是來唱歌」，韓國瑜識趣轉頭離去。

不過也有民眾看到韓國瑜到釣蝦場，驚訝喊出韓國瑜，拿出手機拍照留念；韓國瑜昨晚勞師動眾，展開擴大臨檢，只查獲毒品通緝犯2件2人、酒後駕車1件1人、交通告發31件。（11:47更新）

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