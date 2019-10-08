韓粉想改名「庶民」！？ 網酸：韓粉就韓粉、裝什麼庶民

2019-10-08 10:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕部分韓粉近期透過臉書喊話，呼籲韓粉不要再用韓粉、韓家軍名稱，強調大家都是來自各行各業的「庶民」；網友對此議論紛紛，不少人認為討厭的是韓粉行為、不是名字，有網友則批判，韓粉就韓粉、裝什麼庶民。

幾位大咖韓粉近期透過臉書轉傳，指出這幾個月來，黑韓產業鏈實在可惡，最可惡的竟然說韓粉走過寸草不生，媒體人被網路霸凌也是韓粉，反正什麼壞事都是韓粉，要讓這個社會對韓粉產生反感，製造對立，還有穿國旗裝的這些人都是代表韓粉。

文中也痛斥綠色媒體，配合名嘴大肆報導扭曲抹黑，讓許多人確實排斥韓粉及穿國旗裝的人，並聲稱根據可靠消息，確實有個組織在操弄，所以從今起，不再用韓粉、韓家軍名稱，大家都是來自各行各業的庶民，請踴躍分享、我們是庶民挺韓國瑜。

韓粉想改名的發文引起網友熱議，臉書粉專Wecare高雄質疑，即將進入更完整、更大規模的仇恨操作嗎？韓粉、韓家軍為什麼要把所有人拖下水？或許是隱身戰術、讓你找不到我（韓粉）？

網友留言，「爛就是爛換什麼都沒用」、「我改名叫金城武，就會跟他一樣帥的邏輯

」、「韓粉就韓粉、裝什麼庶民？當韓粉很丟臉嗎？」、「原來也知道當韓粉很丟臉啊」、「這樣害本來真正的庶民必須改名叫正常人了」、「討厭的是行為，不是名字」、「從來不是名稱的問題，而是行為好嗎，腦袋被門夾的很嚴重哦」。

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