鳴槍了！立委選戰倒數 彰化這一區先聞到「火藥味」

2019-10-08 09:20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕立委選戰倒數，彰化縣藍綠選將加緊攻勢，其中第三選區（北斗、二林、溪湖）已經聞到濃濃的火藥味，綠營的洪宗熠首拋有線電視收視費、看板設立問題，藍營的謝衣鳳迅速回批「冷飯熱炒」毫無新意，謝陣營更撒下KUSO洪宗熠的夾報文宣，雙方攻勢逐漸加溫。

該區國民黨謝家佔盡優勢，前立委鄭汝芬基層經營穩固，但3年前民進黨的洪宗熠靠著綠營聲勢大好，加上藍營（另有親民黨陳朝容）陷入分裂，在三腳督的情況下，幸運拿下立委寶座。

今年鄭汝芬交棒給女兒謝衣鳳，謝衣鳳雖是政壇新人，但其亮麗的學歷，又有家族資源做靠山，讓洪宗熠感受無比的壓力，老將完全討不到便宜。

此番洪宗熠首開戰火，日前矛頭對準謝家經營的有線電視收視費，他稱北彰的收視費每月才240元，南彰因壟斷每月超過500元。接著他又到立法院開記者會，痛批對手在學區胡亂設大型看板，視法律於無物。

謝衣鳳一一回應，更連夜製作夾報海報，彷彿「撿到槍」，其後援會海報狂酸洪宗熠「平常找不到人，選舉到了又拿收視費來騙選票」，諷刺洪宗熠未兌現上次競選降收視費的承諾。

對於設看板一事，謝衣鳳表示，懸掛於此並無違法，學校方面也沒提出反對，不了解為何民進黨要召開記者會來指責？

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