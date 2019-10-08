邀外賓「家宴」吃米粉喝珍奶 竹市打造城市外交新藍海！

2019-10-08 09:16

［記者洪美秀／新竹報導］台灣國際外交處境艱難，屢遭中國打壓，但新竹市府這1、2年來在城市外交屢創新機，今年已有20個國家城市到訪，市長林智堅以創新「家宴」形式款待荷蘭駐台代表處官員，媒合竹科園區與荷商交流，成功打開外交新藍海，除提高竹市國際能見度，更以城市外交創新策略，為台灣外交加分。

市府民政處表示，今年來新竹市參訪的國家有美、加、日、韓、英、德、荷、葡萄牙、新加坡、以色列、印度、斯洛伐克等國家，更有多個邦交國到訪，而林智堅也出訪美、日、荷等國家，借鏡外國經驗，作為市政建設參考，更透過城市外交策略，提高新竹及台灣的能見度。

林智堅也透過城市外交，幫產業媒合生意，創造投資機會，像藉出訪荷蘭機會，邀荷蘭恩荷芬市長來訪台灣，新竹與荷蘭代表處光是今年已有6次互訪，最近一次，林智堅更以「家宴」形式宴請荷商與竹科廠商，成功讓荷商等11家歐洲廠商與9家竹科廠商接洽，包括台積電、聯電、力晶、旺宏、世界先進等產業界龍頭大廠。

除接待外賓的質量大幅提升，在接待外賓的形式也更多元化、客製化，像去特色餐廳、科技大廠，或安排網紅景點將軍村、辛志平校長故居、城隍廟、南寮漁港等，都成功打開城市外交新藍海。

尤其是以「家宴」形式宴請貴賓，以新竹在地的米粉、石家魚丸、內媽祖肉圓等小吃做為家宴菜色，用台灣珍奶當飯後甜點飲料，且結合新竹玻璃產業使用玻璃吸管等，都讓外賓與廠商印象深刻，更讓台灣與新竹被世界看見。

由於新竹市明年主辦台灣設計展、台韓觀光會議，後年要承辦台灣燈會，林智堅認為要把活動辦得有水準，需與國際接軌且邀請國外優質團隊參與，這樣的城市國際外交將有助於行銷城市，為台灣帶來能見度與光榮感，透過務實、具體的交流，可擴大友台能量與實力，創造台灣和新竹的雙贏。

因新竹市府的用心，讓各國駐台大使或代表都感受到賓至如歸，也成功打造出新竹市獨特的城市外交新藍海。

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