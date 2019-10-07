曾替柯文哲辯護MG149 管媽今痛心批柯：袒護愛將縱容造假

2019-10-07 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市市府顧問蔡壁如，6日在LINE群組轉傳質疑總統蔡英文的博士論文的農場文章，對此柯文哲受訪稱「看看就好，不要當真，笑一笑就好」，讓柯文哲前幕僚林鶴明對此痛心表示「以為柯市長被盜帳號了」，民進黨立委管碧玲也回憶起替柯文哲辯護的過去，痛批如今柯文哲為了坦護愛將竟「縱容造假」。

台北市長柯文哲心腹大將、市府顧問蔡壁如，日前在LINE群組轉傳質疑總統蔡英文的博士論文的農場文章，截圖流出引起外界譁然，對此蔡壁如表示目的是要提醒他們外面還有很多這種訊息，還酸說「1450不需要這麼敏感」。柯文哲今（7）日受訪時也表示，這次事件「看看就好，不要當真」、「神經放大條一點」、「看一看、笑一笑就好了」。

此番言論讓台北市長柯文哲的前幕僚林鶴明在臉書說，「過去面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好。」並提到他曾為了整理MG149的懶人包，在上線日那一天工作到超過晚上12時才能離開競選辦公室。強調當年為了讓柯文哲擺脫國民黨對於MG149的糾纏，「我們沒有一個人笑得出來」，並表示「作為參與2014年的一份子，今天看到這樣的言論，我以為柯市長被盜帳號了」。

管碧玲稍早也在臉書上回憶，過去和前國科會副主委謝清志、中研院前院長翁啟惠都沒私交，但分別幫助辯護「高鐵減震案」以及「技術移轉案」，而她和柯文哲也無私交，但也曾奮力幫忙辯護MG149以及台大醫院器官捐贈案。

「言論自由不要被濫用而變成民主政治的敵人」管碧玲強調，她會幫忙辯護是基於對理性社會的責任感以及對民主政治的呵護，但柯文哲卻為袒護愛將「縱容造假」，還要求受害者「神經大條一點」，讓管碧玲痛心怒批「我當年何以替他辯護？仗義執言的意義是什麼？柯P，懂嗎？」

管碧玲臉書全文

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