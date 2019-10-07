桃市議員張運炳涉賄 一審判3年6月、褫奪公權4年

2019-10-07 18:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區63歲、七連霸的無黨籍市議員張運炳，去年市議員選舉時涉及賄選案，今年1月被依違反「公職人員選舉罷免法」起訴並被提起民事當選無效之訴，民事部分今年6月間被判當選無效、目前上訴二審，刑事部分，桃園地院今天一審宣判，張運炳被判3年6月徒刑、褫奪公權4年，另張姓堂弟也被判2年、褫奪公權2年，張運炳下午未出庭，委託律師聽判，律師轉述，將等收到判決書後提起上訴。

依據選罷法規定，賄選民、刑事皆為二審制，全案仍可上訴，若張運炳二審民事維持不變或刑事仍被判刑、褫奪公權，依法將被解除議員職務，「落選頭」國民黨籍葉明月有機會遞補。

尋求連任的前無黨籍聯盟黨團總召張運炳，從1987年開始從政，曾任桃園市升格前中壢市第6屆市民代表，及桃園縣第12、13、15、16、17屆縣議員，去年市議員選舉中壢選區選情激烈、參選人數超過20多人，張運炳驚險以吊車尾當選，完成七連霸，不過，檢調早就接獲他準備賄選的情資。

判決指出，張運炳於去年11月24日凌晨、選舉活動結束後，以電話連絡張姓堂弟，在電話中暗示來去運動，兩人會合後便駕車前往中壢區大崙、龍崗及內定里等地，用電話聯絡樁腳碰面，並在車內交付每人1萬2000元到4萬元不等賄款，指示向熟識的選民買票、要求投票支持。檢調於去年12月間發動搜索，查扣用來行賄的現金、行動電話及選舉拜訪名冊等證物，張運炳也一度被收押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法