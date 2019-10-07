郭董挺黃健庭接班北市長 柯文哲：還有3年，不急

2019-10-07 08:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨出席由前台東縣長黃健庭分享台東治理經驗的演講活動，他表示，兩年後，台北市長柯文哲也要退休了，他認為黃健庭非常夠格當台北市長。對此，柯文哲今受訪沒有正面回應是否認為郭董太心急，而是說整個社會氛圍就是這樣，他認為認真過每一天，把眼前事情做好就好，想那麼多幹嘛；還有3年，不急。

柯文哲今早受訪，談到怎麼看郭董認為2022很適合把北市長寶座交接給黃健庭，他首先還原當時和郭的對話，指郭董在私下聊天有講過說黃是一個優秀的行政人才，他回說查過紀錄，黃以前在當台東縣長表現不錯，「故事就是這樣，OK？我有跟郭董講，如果有機會，我先跟他聊聊天，認識這個人。」他強調故事就只有這樣而已，後面一大堆就延伸太多了，事實真相就只有這樣。

但因外傳柯文哲有意培養即將就任副市長的親民黨籍市議員黃珊珊當接班人，外界好奇「郭柯聯軍」是不是才剛上路就不同調？柯文哲表示，2022離現在還有3年，大家想太多。

至於黃健庭到底夠不夠格，柯直言這應該是台北市民決定，「不過還有3年啦，不急」，他接著還碎念很多事情，我們這個國家，台灣就是這樣搞砸的，「每個都在講2020總統大選要選誰，然後就做一大堆。」

柯還說，整個台灣社會氛圍就是這樣，我倒覺得這樣，認真的過每一天，這樣就好了，把眼前的事情做好就好了，想那麼多幹什麼。

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