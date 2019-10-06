發大財？王定宇：「虛化主權」拚命賺錢是登記別人名下

2019-10-06 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨（5）日批評總統蔡英文堅守國家主權的立場是在操弄「芒果乾」（亡國感）。對此，民進黨立委王定宇今（6日）在臉書上發文指出，堅守國家主權難道不正是總統的基本責任嗎？難道要支持一個形同「自己辛苦努力賺錢，卻把財產登記在他人名下」的「虛化主權」、「讓渡主權」嗎？

根據該則貼文 ，王定宇點出，身為總統的基本責任不就是堅守「國家主權」嗎？並指出，支持「讓渡主權」或「虛化主權」來換取「賺錢機會」的總統，就像是贊成「拚命賺錢，但是把財產都登記在別人名下一樣」。

王定宇指出，經中國承諾「一國兩制」的香港在無主權保護之下的現況，就是台灣最好的借鑑。「民主、自由、主權」的概念並不是飄渺、虛幻的辭藻，而是讓台灣人民掌握自己命運的實質力量、掌握選擇的實質權利！

對於馬英九的指控，蔡英文回應，蔡政府在兩岸政策上，採取不挑釁的態度，堅守維護主權的立場；在外交上，則爭取到國際上愈來愈多民主國家對台灣的支持。

蔡英文指出，若領導人採取馬英九做法，在受到來自中國的龐大壓力時，就一味退讓，只會讓人民備感不安，因此自己一定會堅守台灣人的尊嚴、堅定捍衛台灣的主權。

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