馬英九批操弄「芒果乾」 蔡英文：種「芒果」 的是馬

2019-10-06

〔記者施曉光、黃美珠／綜合報導〕「馬英九基金會」昨舉辦「哪來的芒果乾—國安問題研討會」，前總統馬英九痛批蔡英文總統不接受「九二共識」，兩岸走向冷對抗，並操弄人民的恐懼感，「芒果乾」（「亡國感」的諧音）成為網路流行語，社會瀰漫不安氣氛。蔡英文受訪時回應說，馬對時空環境轉換可能還停留在很久前。如果有亡國感，「相信當初種芒果的很可能就是他」。

馬：不接受九二共識 亡國感瀰漫

馬英九在研討會致詞指出，兩岸關係惡化的根源，在於蔡英文不接受「九二共識」，蔡英文擔任陸委會主委時主張「各表一中」，沒有否定「九二共識，一中各表」，如今為了選票，刻意扭曲把「九二共識」與台灣民眾反對的「一國兩制」劃上等號，藉此塑造抗中形象，來拉抬選情，將個人利益置於國家安危之上。

馬並批評蔡政府三年多來讓我國失去七個邦交國，蔡英文卻全部歸咎於中共打壓，如果再不醒悟改革，未來歷史注定成為喪權辱國的「斷交總統」。

他還說，蔡政府上任後片面向美國傾斜，「聯美抗中」成了蔡政府唯一的選項，但台美實質關係並沒有真的提升，台灣在國際上的困境也沒有改善，雖然美國有了「台灣旅行法」，但台美的交流層級未見提升，迄今沒有兩國部長級以上的官員互訪，只是「口惠而實不至」。

蔡：時空環境轉換 馬仍停留以前

蔡總統昨視察新竹縣尖石鄉，受訪時回應馬的批評說，面對中國步步進逼，馬英九執政時代步步退讓，種芒果的，很可能就是他。蔡英文並說，馬對時空環境的轉換仍停在很久以前，在兩岸政策上，目前政府採取不挑釁但堅持主權立場；在外交上也爭取更多國際社會，尤其是民主國家的支持；國防研發或軍事採購上，也增加許多自我防衛能力。

蔡英文還說，若仍採取馬英九執政時代步步退讓的作法，相信台灣人會更不安；做領導必須採取堅定立場，爭取更多國際支持。

蔡英文昨到芎林廣福宮參拜時也說，台灣受到很多來自中國的壓力，但台灣人要有尊嚴、要有自己的主權；我們現在看到港人走上街頭，他們要自由民主，但為什麼受到這樣的限制？因為他們的主權在中國，反觀台灣人的主權則在台灣兩千三百萬人的手上；所以我們要守住主權，才能確保我們的自由民主生活。

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