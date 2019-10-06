陳柏惟開政見 當選爭取立法院遷台中

2019-10-06 23:13

〔記者陳建志／台中報導〕立委選戰倒數破百日，參選台中市第2選區的台灣基進陳柏惟，今天下午在烏日區南興宮舉辦「賺錢有數、台灣愛顧」座談會，吸引上百位民眾到場，陳柏惟提出將立法院遷至台中，讓台中成為台灣的政治中心，並將成功嶺發展成國會山莊的政見，誓言當選後要讓台中有更好的發展。

陳柏惟今天下午在烏日溪南的南興宮舉辦「賺錢有數、台灣愛顧」座談會，在沒有動員，僅靠志工、臉書宣傳下，仍吸引近百位民眾到場參加，陳柏惟在會中談到爭取立法院遷至台中的議題，強調因政治資源長期集中在台北，造成高雄、屏東等南部立委，每天光是花在通勤的時間就要5、6個小時，離島和東部的立委要花更多時間。

陳柏惟說，台中位處台灣地理位置中間，又有高鐵台中站，南來北往都很方便，若台中機場計畫能繼續推動，國際外賓到台中也沒問題，若將立法院遷到台中，可讓台中變成台灣的政治中心，他希望能在成功嶺規劃國會山莊、民主大學，甚至連行政院也遷至台中，讓中部重新獲得發展。

陳柏惟說，立法院遷至台中的議題，他的對手顏寬恒也說過，不過當選後就無聲無息，實在很可惜，強調如果當選後，一定推動讓台中發展的政見。

陳柏惟說，到台中後發現，雖然同樣都是台中市，但舊縣區相對原市區有很多不方便，希望透過這次選舉讓大家知道，一切都是可以改變的。若他能當選，就證明這是個有公平正義的社會，年輕人是有機會的，希望大家一起打拚，2020投台灣一票，為下一代打造繼續維持民主自由的生活方式與未來。

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