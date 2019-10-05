批蔡政府只提港府鎮壓 韓國瑜國政顧問：港警的克制可以被讚揚

2019-10-05 19:11

〔記者施曉光／台北報導〕「馬英九基金會」今日舉辦「哪來的芒果乾－國安問題研討會」，在最後一個場次「圓桌論壇」時，在馬政府時代擔任國安會諮詢委員，目前是韓國瑜國政顧問團外交組成員的政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄在提到香港問題時，抨擊支持香港反送中示威活動的蔡政府只一片倒提港府鎮壓群眾，卻完全不看暴民的暴行活動，以為自己撿到「槍」，其實最後可能會變成「未爆彈」。

邱坤玄表示，前美國在台協會理事主席卜睿哲都已經說，香港示威者應該適可而止，而且香港反送中運動至今已持續4個多月時間，直到最近才發生香港警察用槍射傷群眾事件，這種事情如果是發生在美國，早就血流遍地，這表示香港警察的克制行動，其實是可以被讚揚的。

邱坤玄表示，蔡政府以為撿到「槍」，到最後卻可能變成「未爆彈」，因為如果香港暴民活動持續下去，根據一些影片可以發現，其中很多示威群眾真的是暴民，而且是有組織的，頭戴防毒面具，手持鋁棍。

他緊接著說，所謂今日的香港，就是被暴民所控制的情況，難道這是明日的台灣？蔡政府用所謂的「今日香港、明日台灣」，當成撿到「槍」、選舉的利器，到頭來的後果會是什麼，非常值得懷疑。

邱坤玄還說，蔡英文總統3年多來的執政可以用一個字「偏」來概括，在外交上向美國一邊倒，雖然台灣在五、六０年代也曾經倒向美國，但當時畢竟是冷戰時期，如今國際情勢不同，蔡政府不但倒向美國，也從來不提中國是台灣的機遇，讓台灣喪失在地緣上的關鍵位置並且被邊緣化。

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