為「郭家軍」助選恐遭黨紀處分 盧嘉辰淡定反批藍人選不優

2019-10-05 18:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天為新北市首位「郭家軍」立委參選人李縉穎站台，身邊還有國民黨籍的前立委盧嘉辰，由於國民黨在三峽區已提名新北市議員林金結，新北市黨部主委李乾龍說，如果盧嘉辰為他黨人士輔選，將考慮黨紀處分，盧嘉辰說，「該怎麼辦、就怎麼辦」誰叫國民黨提名的人選不夠優秀。

盧嘉辰的說法，也讓他與林金結之間的恩怨情仇浮上檯面，盧嘉辰與林金結兩人以往關係深厚，這次為了林金結參選立委決裂，前立法院長王金平尋求2020黨內初選失利後，改為尋求和柯文哲、郭台銘結盟，盧嘉辰也是全力支持，讓盧嘉辰與國民黨漸行漸遠。

盧嘉辰今天陪同郭台銘、李嘉進為李縉穎站台，並且表達支持，等於是和黨提名的立委人選林金結打對台，盧嘉辰說，他與郭台銘是關公兄弟，國民黨應該要提出像李縉穎一樣的優秀人才，才值得大家支持，「但是國民黨被地方派系牽著鼻子走」，無法帶動地方進步，所以他追隨郭董，為了地方著想，要跳出來支持李縉穎。

盧嘉辰說，郭台銘這次沒出來選總統，受了很多委曲，「我自己也受了很多委曲」在旁的郭台銘聽見，馬上拍了拍盧嘉辰的肩膀，李縉穎接著說，他是「郭家軍」的第一棒，有郭台銘、盧嘉辰和父親李嘉進的全力支持，要選就要選第一名，不會讓大家漏氣。

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