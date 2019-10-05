《返校》拍攝地大公開！促轉會勘查不義遺址保存歷史記憶

2019-10-05 17:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕電影《返校》以白色恐怖時代為背景，至景美看守所舊址、六張犁亂葬崗兩處「不義遺址」所在地取景，引發年輕人關注轉型正義，並在網路討論電影實際拍攝之地。

據了解，全台與白色恐怖案件相關不義遺址超過50處，行政院促轉會規劃，未來將在全台擇定6處原建物或戶外景觀尚存的「不義遺址」，讓民眾能進一步了解台灣過去歷史，不讓白色恐怖歷史記憶被人忘記。

促轉會代理主委楊翠受訪表示，促轉會持續進行不義遺址現地場勘，近期有去了新店安坑刑場，刑場從1954年啟用，至1889年都還在使用，與馬場町同為北部兩大重要刑場。

楊翠指出，安坑刑場位在新店第三公墓，過去刑場範圍一直沒被確定，促轉會透過官方檔案、口述資料、新北市政府及民間專家等協助，已經確認找出安坑刑場所在範圍。

楊翠提及，促轉會也去法務部矯正署的台北看守所，是戒嚴中後期關押政治犯地點，包含鄭南榕、江蓋世、許曹德、蔡有全等人都關押在此，關押江蓋世的孝一舍19號等牢房都還存在。

楊翠描述，走進去的通道空間與戒嚴時代一樣，只是牢房外觀經整修有點不一樣，也確認專門關押政治犯的誠舍建築還留存著，裡面有些空間現已轉做工廠，不再做為監獄等關押人犯的空間。

楊翠指出，除了現地勘查，針對不義遺址已召開多次專家會議，明定不義遺址的定義，主要精神在於透過體制或非體制系統進行不義，涵蓋機關偵訊、刑求、審判、關押或槍決的空間，及非體制的未經判決、直接槍決的場域，例如二二八事件相關不義遺址。

「會進行審定不義遺址作業！」楊翠談及，促轉會將根據檔案資料，找專家學者審定不義遺址，用意在於還原歷史真相，因為許多建築物都不存在，有些改建成高樓大廈，或成為私人產權，雖然有一些是公家機關使用，但並非當年用途。

楊翠表示，將以「無形文化資產」、「價值優先」的概念審定不義遺址，讓這些建物的歷史記憶能被保存推廣，也會研擬法制化的政策建議，從價值優先來保存。

促轉會發言人葉虹靈則提及，電影取景的景美人權文化園區和六張犁公墓，是與白色恐怖案件相關的不義遺址，這兩處地點有在國家人權博物館「不義遺址」網頁上面。

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