藍營談輔選 杜建德：我知道郭台銘也想要支持國民黨

2019-10-05 15:47

〔記者施曉光／台北報導〕剛接下兼任組發會主委的國民黨副秘書長杜建德今天下午首度面對媒體，說明未來總統、立委二合一選舉輔選想法，他強調總統、立委兩項選舉不可分割，未來一定是「合在一起打」，他並相信前鴻海董事長郭台銘與國民黨的目標一致，只要拿出十足誠意，最後必定可以「殊途同歸」，而且他知道郭台銘也想要支持國民黨。

他黨選將只要支持中華民國 郭站台皆尊重

對於未來郭台銘除了可能幫部分藍軍立委參選人站台，也要支持有競合關係的台灣民眾黨立委參選人，杜建德表示，郭台銘為支持中華民國的參選人站台，國民黨當然贊成，無論台灣民眾黨或民進黨參選人，如果願意支持中華民國，國民黨都予以尊重。

對於外傳國民黨主席吳敦義已經不太在意總統選舉，私下只有關心立委選舉，國民黨文傳會主委程美華鄭重澄清，相關報導都是子虛烏有，吳敦意一定會兼籌並顧，無論總統、立委都是重要的選舉，希望媒體停止不實報導；杜建德則說，明年國民黨唯一任務就是爭取全面勝利，讓無能、傲慢、濫權、酬傭的蔡政府下台，總統、立委兩項選舉是合在一起打的，不可分割。

對於能否爭取到郭台銘支持韓國瑜，杜建德說，國民黨信心堅定，因為韓國瑜是庶民總統，接地氣，而且他知道郭台銘也想要支持國民黨，只是目前檯面下許多挺郭群眾因素，「還要給他們一點時間」，他強調，郭台銘與國民黨一樣都支持中華民國，只要拿出誠意十足，最後郭必定殊途同歸。

杜建德表示，吳敦義7日將親自參加22縣市黨部主委會報，下達總統、立委選舉任務，這是國民黨勝選行動的開始。

有關不分區提名，杜建德說，本月就會將不分區立委提名辦法草案提報中常會，他強調，未來不分區提名會本於功能性、代表性、均衡性為標準，黨中央提名審核委員會將充分就推薦名單進行通盤考量，而且絕對會公正、無私、無我。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法