「吳郭會」喊卡 吳敦義：提出要求的是郭陣營

2019-10-05 11:18

〔記者施曉光／台北報導〕在上週批示同意前鴻海董事長郭台銘完成退黨程序後，曾經向郭台銘喊話盼見一面的國民黨主席吳敦義，在郭陣營3日以支持者反彈為由，宣稱吳、郭「暫時別見面」之後，對於「吳郭會」態度已經出現明顯變化，今天上午他出席一場研討會後受訪時表示，過去提出要求「吳郭會」的是郭陣營，「但是現在是有敏感度，我要很謹慎。」

吳敦義表示，有關是否與郭台銘見面的事情，「是完全他（郭台銘）規劃跟要求的，我沒有提出這樣的需求」，郭找適當的時間，他覺得可以的話，當然可以去談，所以每次只要有人問，他都說只要在適當時間，願意去跟郭台銘碰碰頭，兩人過去本來就是朋友。

不過，吳敦義隨後又說，「但是現在是有敏感度，我要很謹慎」，最後他又再一次強調，「提出要求說『吳郭會』的是郭台銘董事長那一邊，我回答的是在適當的時間，我願意跟他碰頭。」

據了解，雖然吳、郭雙方都表達見面意願，但從吳敦義28日先喊話盼見郭台銘，到3日郭陣營表達願意積極安排會面，其實無論國民黨或郭辦任何一方，都始終未曾撥出一通電話接觸，「吳郭會」始終都是空談。

此外，對於媒體詢問前國民黨組發會主委李哲華遭撤換，是否是「夫人鬥走李哲華」？吳敦義說，「什麼叫鬥呢？開玩笑！」他強調，李哲華是職務擴大範圍到國民黨智庫，李有組發會的經驗，可以幫助智庫那邊有智慧但沒有輔選經驗的人互相交流，「完全是人事很正常的變化，異動是正常的事情」，而且接手組發會主委的人是副秘書長杜建德，閱歷非常深厚，「這只是工作上的調度，哪裡有哪些揣測的事情。」

就在吳敦義一度打算離開時，媒體想要追問，引發推擠狀況，讓吳敦義氣得略為發抖，臉部鐵青，以不悅的口氣嗆媒體，「不要在那邊『暴動』！」

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