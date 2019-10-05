護航柯文哲、引戰吳怡農 蔡宜芳：陳菊令40年前的陳菊失望

2019-10-05 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前嗆總統府祕書長陳菊「不是你上半生坐過牢，下半生就能為非作歹」，民進黨北市立委參選人吳怡農昨日發文表示，5年前將票投給柯，但遺憾柯已背離人民當初對他的期待。對此，民眾黨立委參選人蔡宜芳發文護航「柯文哲還是柯文哲，但現在的陳菊令40年前的陳菊失望」。

蔡宜芳今日在臉書發文表示「我要和吳怡農先生說：柯文哲主席說的是事實，不是抹黑。柯文哲仍然是5年前那個說話直白的柯文哲，一直沒變」，是民進黨變了、陳菊變了，「現在的陳菊，讓40年前的陳菊失望了，也讓我失望」。

蔡宜芳護航指出柯文哲是基於以下事實才發言，她細數陳菊3大缺失「高雄市在陳菊市長任內的財政惡化、慶富弊案到現在未有合理結果、整個民進黨政府充斥菊系人馬，即使連續發生高雄氣爆和普悠瑪出軌事件之後，仍能繼續高升中華郵政董事長，坐領高薪」，稱以上陳述「不就是40年前那個29歲的陳菊用她的青春生命，所要反對的嗎」。

蔡宜芳提到，1979年美麗島事件，陳菊那年28歲，而她今年剛好也是，身為一位年輕女性政治工作者，同時也是高雄人，陳菊祕書長過去一直是她的效法對象「但這幾年，我一直在思考，那位曾經是我效法對象的陳菊，為什麼變了」。

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