盧秀燕是城市棒球隊領隊？綠營：去問侯友宜...

2019-10-05 13:45

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〔記者唐在馨／台中報導〕台中市城市棒球隊（台壽保棒球隊），因為傳出台中市府1千萬的基金補助被「卡關」，面臨營運困境，中市府除了重申是因為議會要組調查小組，所以尊重議會暫緩撥款外，據悉也已行文要求棒球基金會，關切何時推選盧秀燕市長當領隊。

對此，棒球基金會拿出相關文件，的確有盧秀燕當領隊的文書，棒球隊副領隊廖豊民表示，前任市長林佳龍上任時是領隊，盧秀燕市長上任後，既然是城市棒球隊，當然是市長當領隊，而且盧秀燕也知道她是領隊，至於是否有收到市府的公文？他則表示：還沒有。

對此，綠營議員何敏誠表示：六都中除了高雄還沒有成立城市棒球隊，其他五都他查了，除了台北市外，其他都是市長當領隊。

何敏誠說，桃園、台南都是民進黨執政，也是現任市長當城市棒球隊的領隊，而同為藍營執政的新北市也是侯友宜當領隊，台中市府如果有人質疑盧秀燕為何當領隊？可以去問問同黨的侯友宜。

何敏誠強調，這個事情是因為國民黨議員認為基金會運作有問題，組專案小組說要調查，但查了超過3個月都沒有開會，依法得解散，沒想到本月2日卻又以議會優勢決議再組，其實如果目的只是希望基金不要補助，或是希望棒球隊解散，不如就明說，不要故意用種種方式來「打假球」。

這次重提要組專案的議員陳政顯則說，棒球基金應該是要補助各級棒球，不能只補助單一球隊，這是前市長林佳龍任內亂搞，應該檢討，而且也傳出有帳目不清的問題，應該調查，這也是議會的責任。

廖豊民則強調，帳目沒有問題，而且基金會也協助各級棒球比賽多場，台中市府有出資，市長也是領隊，應該可以調查清楚，他強調，當初他協助讓兄弟象到台中洲際棒球場來當主場，對棒球有熱愛，棒球基金及城市棒球是前市長胡志強時代就成立的，為何現在突然有問題？實在讓人無法理解。

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