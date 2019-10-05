諷刺？盧秀燕高調幫彭政閔加油 掛名領隊的棒球隊快斷糧...

2019-10-05 08:26

〔記者唐在馨／台中報導〕兄弟象球星彭政閔日前引退，台中市長盧秀燕特別到球場看球為他加油，市府還在廣場前開直播，但諷刺的是，由盧秀燕掛名當領隊的台中成棒隊，卻因議會因素，市府的每年一千萬棒球基金補助今年度卻一直未核發，副領隊廖豊民比喻「快發不出薪水了」。

對此，台中市民進黨議員何敏誠、賴佳微、江肇國等人都說太不合理了，何敏誠表示，台中成棒隊（也稱台中城市棒球隊），當初是胡志強時代成立，前市長林佳龍更大力推動，這個球隊出去比賽是代表台中，盧秀燕還當領隊，市府到底重不重視棒球？

曾在台中議會教育委員會了解台中市棒球教育發展基金的民進黨議員江肇國也說，城市棒球隊跟棒球基金會的運作行之有年，相關補助發放也有案可考，現在因政黨輪替造成經費無法提撥，甚至還要組成調查小組，這只是政治清算，挾怨報復，白白犧牲台中棒球發展。

台中市運動局長李昱㪫說，財團法人台中市棒球基金會從107年即被台中市議會作成決議進行調查，本月2日議會再次決議成立專案調查小組，將就棒球基金會進行調查，調查期間暫停撥付棒球教育基金會相關預算，運動局表示尊重議會決議。

他強調，城市棒球隊對外名稱是台壽保棒球隊，雖然是台中成棒隊，但除了市府的1千萬補助，基金會也可以向外募款自籌財源，市府的補助款需受議會監督，雖然補助經費暫時無法挹注棒球隊的營運，但在經費補助外的協助事項，比如練習場地的安排等亦會支持。

對此，何敏誠表示，議會要調查的是球團轉手而衍生的問題，這跟市府本身跟基金會之間的補助無關，台中市這支成棒隊出去比賽都是代表台中，而且在最近一次的直轄市成棒比賽中還拿到冠軍，議會說要組調查小組，但卻一次會都沒有開過，如果因為政治因素，而讓代表台中的棒球隊運作不下去，那台中市政府實在太丟臉了。

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