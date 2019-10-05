韓國瑜推「首購族40年貸款」 時力痛批：養套殺

2019-10-05 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前與高雄銀行推出「金融三箭」政策，稱要給「首購族40年貸款」的優惠。對此，時代力量今（5）日批評，這種「貸更多、更久」的政策，不僅無法改善年輕人的居住困境，更是進一步「養套殺」，箭箭射穿青年成家夢想。

時代力量今日在臉書專頁發文痛批韓國瑜的房貸政策，表示大家應該都記得韓剛上任時，喊著要引入中資炒房，時力質疑，所以韓的政策是讓中資炒高房價，再騙年輕人上車，一輩子薪水卡一半在房貸嗎。

時力指出真正的問題在於高房價影響「購屋」與「租屋」，讓人們生活越趨困難，政治人物嘴巴說對年輕人多好，實際都只敢從房貸處理，不是降自備款，就是延長房貸，核心問題完全避而不談，導致居住困難一直難以改善。

貼文提到，立委黃國昌日前質詢財政部長時揭露，2000年到2018年的勞工薪資僅提高0.21%，房價卻成長2.87倍，台北市房貸佔家戶可支配所得6成，其他縣市平均超過3分之1，大家當然會明顯感受生活越來越困難。

時力表示，更別提好不容易要買房時，房價資訊不夠透明化，買預售屋時，還要被業者以「剩一戶」手段哄抬價格。當房價高到讓人放棄買屋念頭，只能租屋時，房東與房客不對等的權力關係及租金上漲，又使租屋族更辛苦。

時代力量認為，該好好討論倡議許久的「實價登錄2.0」及「囤房稅」，資訊透明是市場健全的基本，才能回歸合理的供需價格。同時，透過囤房稅及出租減稅，讓持有多戶者更願意釋出空屋或和政府合作包租代管，不僅能抑制漲價，還能保障租屋權益。

高雄市長韓國瑜日前與高雄銀行推出「金融三箭」，稱要給「首購族40年貸款」優惠。（資料照）

時力痛批韓國瑜推出的「首購族40年貸款」根本是養套殺。（圖擷自時代力量New Power Party臉書）

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