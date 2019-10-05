外媒爆中國奧步 鴨霸施壓瑞典飯店拒絕我外館

2019-10-05 06:00

〔記者呂伊萱／綜合報導〕我駐瑞典代表處在斯德哥爾摩喜來登飯店辦理國慶酒會將近10年，今年則改到瑞典歷史博物館舉辦。瑞典媒體《瑞典日報》（SvD）踢爆內幕指出，是因中國施壓喜來登「拒絕台灣人」，才迫使我方另覓他處。中國大使館則向SvD強調，「台灣舉行國慶酒會是非法活動，且違反國際法」。

國慶將至，國慶前後也是我駐外館處舉辦慶祝晚會、宴請嘉賓交流之年度盛事的時節。

瑞典媒體《瑞典日報》（SvD）3日踢爆，「中國施壓喜來登拒絕台灣人（

Kina pressade Sheraton att nobba taiwaneser）」。報導指出，台灣過去10年來都在斯德哥爾摩喜來登舉辦國慶酒會，但去年酒會後，飯店負責人莫斯特（Lars van der Most）與我駐瑞典代表廖東周會面，表示中國大使館關切飯店讓台灣舉辦國慶酒會一事，因此來年不便再讓台灣在該地辦理國慶活動。不過莫斯特向SvD否認中國施壓，反稱我國沒有先預定場地。

報導同時提到，我外館今年改向瑞典國立歷史博物館承租場地後，歷史博物館9月也接到中國駐瑞典大使館的電話關切。報導採訪了歷史博物館館方承辦人霍坎森（Titti Håkansson），霍坎森說，中國在來電中用輕蔑語氣表示，「中華民國（台灣）不是真的國家，駐瑞典代表也不是真的大使」，瑞典已經在1950年承認中華人民共和國。

據了解，歷史博物館當時對中國大使館強調，博物館有權租借場地給各界機關團體，同樣歡迎中國大使館租借。

SvD報導中也刊載了中國大使館對此事的回應；中國透過電郵向SvD強調，「台灣是中國的一部分，台灣舉行國慶酒會是非法活動，且嚴重違反國際法」。

我方仍於10月3日，在瑞典國立歷史博物館順利辦理國慶酒會，邀集議員、官員、企業界、學者與僑胞等逾200位嘉賓參加。我駐瑞典代表廖東周以共享價值、民主與人權為題發表致詞，瑞台國會議員協會副主席貝爾格隆（Mats Berglund）也發表短講，分享瑞典與台灣合作的大好前景。

我駐瑞典代表處3日於瑞典歷史博物館舉辦國慶酒會。駐瑞典代表廖東周發表致詞。（取自瑞典代表處Taiwan in Sweden臉書）

我駐瑞典代表處3日於瑞典歷史博物館舉辦國慶酒會。駐瑞典代表廖東周（右二）伉儷與瑞台國會議員協會副主席貝爾格隆（左二）慶祝我國國慶。（取自瑞典代表處Taiwan in Sweden臉書）。

我駐瑞典代表處3日於瑞典歷史博物館舉辦國慶酒會，邀集政商學界超過200位嘉賓與會。（取自瑞典代表處Taiwan in Sweden臉書）

我駐瑞典代表處3日於瑞典歷史博物館舉辦國慶酒會。瑞台國會議員協會副主席貝爾格隆（Mats Berglund）致詞。（取自瑞典代表處Taiwan in Sweden臉書）

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