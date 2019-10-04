北市長選舉無效案一審敗訴 丁守中：上訴是為了民主選舉制度

2019-10-04 17:47

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中提選舉無效訴訟，一審判丁敗訴，丁不服上訴，今並首度到高等法院出庭，丁的律師團提出新事證，以監察院糾正中選會指九合一選舉投票日發生「邊開票、邊投票」等亂象，指控北市長選舉有選務瑕疵且重大，已影響選舉結果，法官要求中選會、北選會針對9個相關爭點具狀說明；下次庭訊訂本月18日。

丁守中受訪指出，造成此選舉亂象，乃源於中選會和北選會嚴重的違法，失職，此亂象是全世界民主國家選舉的笑話，它完全破壞選舉的公正和公平性，一審判決未及時匡正違法失職的行為，甚至用判決來替違法背書，難保將來民眾不會起而傚尤，直到下午3時50分時才到投票所投票，等著「一邊開票、一邊投票」，將讓我國民主選舉公平制度完全破壞。丁強調，上訴不是為個人，是為了民主選舉制度長久的健全和公平。

去年底台北市長選舉，丁守中以3252票之差敗給現任台北市長柯文哲。丁守中聲請驗票，結果拿到57萬7096票，柯文哲獲58萬663票，丁以更大差距的3567票落敗，丁因此提起選舉無效訴訟，控告中選會、北選會。台北地院5月10日判決丁敗訴，丁不服上訴高院審理。

高院今天二度開庭，丁守中首度出庭，律師團陳曉雲、李念祖等人均出庭，中選會及北巿選委會也委任律師到庭。

律師陳曉雲指出，本案是依公職人員選舉罷免法118條而提起選舉無效之訴，可能還違反憲法及行政法規的原理原則。

陳曉雲也指出，影響選舉結果要件有，一、量的考量，即依選舉計算結果，足以導致影響選舉結果，如當選變落選，或落選變當選。二、質的考量，即選務的違法性直接影響選舉權人的選舉權行使。三、選舉過過程中的外觀明顯違法，違反保障選舉的公平、公正性。

陳曉雲呈報共9個爭點，指中選會明知選舉和多項公投案合併舉行，將造成投票時間冗長、延後，會超過下午4時，仍決議合併舉行、不調整時間，而造成開票到深夜等選務紊亂情形，已構成嚴重選務瑕疵，且影響選舉結果。

其中，丁的律師團也提出新事證，指稱監察院也認定中選會有嚴重選務瑕疵，去年九合一選舉共有419個投開票所違反設置原則，而於7月5日糾正中選會。此外，律師團也聲請2位學者、專家出庭作證。

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