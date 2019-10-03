查獲台塑空污造假案拖8年才修法 監委提案糾正環保署

2019-10-03 12:17

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員趙永清等人追查「台塑集團空污數據造假案」，發現2010年間，桃園環保局查獲台塑企業員工空污數據申報造假等不法情事後，行政院環保署竟拖延8年餘，才修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施」（CEMS）相關管理辦法，行事因循被動，消極怠慢，監察院提案糾正環保署。

趙永清表示，台塑集團空污數據申報造假案，共14人遭判處緩刑確定，並追繳13.5億空污費，去年7月媒體報導「台塑企業疑『系統性造假』，偽造空氣污染物排放數據慣犯？」一文，引起各方重視，他與監委王美玉、田秋堇隨即立案調查，2日通過調查報告糾正環保署，並要求行政院督同所屬確實檢討改善。

監委指出，國內大型空氣固定污染源於2010至2013年間，已陸續遭環保、司法機關查獲5件CEMS系統監測數據造假事件，其中台塑集團轄下華亞汽電公司等事業，早自2005至2011年至少長達3到5年不等時間，即相繼上傳CEMS不實申報數據，各級環保機關均未能及早察覺，政府督管機制顯然完全失靈。

監委表示，遲至2010年間，才由桃園環保局查獲，凸顯CEMS系統及其管理辦法存有「人為操弄造假機會」及「數據保存年限過短」等防弊與勾稽查核機制的嚴重疏漏與不足，環保署卻未積極亡羊補牢，竟拖延8年餘，經本院調查後，今年4月才修正發布CEMS管理辦法，行事因循被動，消極怠慢。

監委表示，台塑集團轄下3家事業共4座工廠，陸續發生CEMS空污數據造假事件，縱遭判處緩刑，卻未見經濟部、環保署等單位採取因應制裁措施，無人因此服刑，僅追繳13.5億元，相較該集團年逾數千億元之獲利，實微不足道，形成風險與代價甚低的環保犯罪，行政院及其所屬應完備裁罰機制，強化政府威信。

監委認為，環保署為使空污費與不法利得追繳的計算及推估明確化，縱已修正相關辦法，但近15年地方政府因追繳空污費遭業者提起的8件行政訴訟，有5件遭法院撤銷，敗訴比率高達62.5%，凸顯現行相關規定及運作機制實有再檢討的空間，環保署亟應依相關解釋、判決意旨審慎檢討妥處。

監委強調，國內環保法規列管之事業，多委託環境檢測機構或自行辦理相關污染檢測作業，屢有協助護航事業或造假數據等爭議，外界建議應建立第三方公正認證機制，並制定「環境檢測專法」，環保署亟應廣納各界意見積極加速完成。

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