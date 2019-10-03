林佳龍駐南方澳斷橋46小時 下令嚴查疏失避憾事獲肯定

2019-10-03 11:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕宜蘭南方澳跨港大橋斷塌，交通部長林佳龍第一時間即前往現場指揮救災，目前已超過46小時。他也於臉書貼文搜救進度，並表示事故調查和究責絕不寬貸。不少網友轉傳並留言肯定，表示「值得肯定的救災速度，感謝軍警消及所有救災人員」、「一定要做好檢修工程，以免憾事發生」。

林佳龍昨天深夜持續於臉書更新「南方澳大橋崩塌搜救進入第36個小時，還有1位失蹤者。百位移工點燃蠟燭，在現場為朋友祈福，搜救作業仍不間斷進行。」他也下令嚴查歷年疏失，對於事故調查和究責將與搜救持續進行，接著將追查歷年來涉有疏失的人員，究責絕不寬貸。

林佳龍表示，對於「橋樑有安全疑慮為何未能掌握？經過交通部專案小組查明，權管的航港局和港務公司過去21年「未曾主動」對南方澳大橋進行檢測，恐怕必須負最大責任。無論檢測頻率的規定是2年或4年1次，符合規定只是最低要求，因為檢修不確實，造成橋樑不安全，必須負責」。

他又說，據統計除了南方澳大橋外，全台港區仍有16座橋樑，已經要求港務公司等相關單位，最快速度交出所有檢測和修護紀錄。因攸關人民生命財產，同步要求在年底前完成全面檢測，並提出補強計畫，若有安全疑慮，不排除封橋。他也強調，唯有誠實面對，才能徹底解決問題，將危機化為轉機。

對於追查歷年來涉有疏失，不少網友留言肯定，表示「一定要做好檢修工程，以免憾事發生！」、「值得肯定的救災速度，感謝軍警消及所有救災人員」、「辛苦了各位在現場的相關人員，感謝有你們的同在」、「交通部長管好多事情，辛苦了加油」、「部長辛苦了加油」。

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