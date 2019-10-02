藍軍分裂！陳杰宣佈參選彰化立委關鍵1句話…

2019-10-02 12:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕「我才是正藍軍！」國民黨中央委員、讓國民黨前主席洪秀柱投入藍軍立委台南艱困選區的前立委陳杰，在黨內初選失利，今天卻在彰化市宣佈投入明年彰化縣立委第2選區（彰化、花壇、芬園）選舉，此舉形同藍軍在該選區立委參選人鬧雙胞、形同分裂，對此，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉軟硬兼施，感性呼喚陳杰放下成見，相忍為黨，但也強調，最重將祭出開除黨籍的處分。

擔任全國總工會理事長的陳杰說，總工會1月8日舉行第8屆第4次理監事會議，會中臨時動議時提案，推薦他代表勞工，參選第10屆彰化縣第2選區立法委員選舉，捍衛勞工權益，提案最後獲得全體出席理監事一致通過，他義無反顧承擔起中華民國全國總工會的授命，為全國勞工奮力孤擲一戰。

陳杰表示，他曾任3屆立法委員和彰化市長，還做過國民黨中常委，現在是中央委員，以往都以國民黨身分參選，他的參選沒有泛藍分裂的問題，「我才是正藍軍！」他會向黨部報備參選，也尊重黨部最後的決定，他會參選到底。

國民黨已提名由縣議員轉戰立委的張瀚天參選第2選區立委，陳杰加入戰局，將衝擊張瀚天的選情，被問及陳杰以自己才是正藍軍，參選有其正當性，張曼莉對此一結果感到遺憾和痛心，同時建議陳杰應跟進「柱柱姐」的腳步，參選國民黨艱困選區。

張曼莉表示，只要是忠黨愛國、和國民黨理念一致的人都是正藍軍，明年立委選舉，經由黨提名機制產生的人選就是國民黨提名的唯一候選人，希望黨員團結一致唯一支持張瀚天。

張曼莉指出，縣黨部會循初選簽署公約和黨紀規定處理陳杰自行成立競選總部，又以總工會提名參選，近期就會委由彰化市考紀會視狀況懲處，再提報考紀會，依照黨的紀律處理，如果嚴重影響到黨提名立委參選人選情，最嚴重就是開除黨籍，希望陳杰以其愛黨愛國的心，放下個人成見，大家相忍為國為黨，「我們一起努力！」

對於陳杰宣布參選動作和選情衝擊，張瀚天對選情審慎樂觀，他相信民眾的眼睛是雪亮的，大家要看到的是新的選戰、新的願景，他也會不斷朝這個方向去努力，腳踏實地、謙卑的爭取民眾認同支持。

張瀚天表示，對於任何人的參選，都予以尊重及祝福，有更多人願意投入服務、為社會付出，是民眾福祉。他身為國民黨提名立委參選人，會以平常心和努力贏得選民的信任，將盡全力，贏得關鍵的這1席。

張瀚天指出，他的服務從來不會分藍綠，將鄉親的需求放在第一位。希望大家能夠跳脫以往挑動對立和不安、抹黑的選舉手段，選民要的是新的選戰、新的願景。他將為彰化新經濟而拚、民眾好生活而拚。台灣需要更多正面思考、正面能量、正面選舉！

藍軍分裂，民進黨提名參選人黃秀芳指出，民主選舉每個人都能夠參選，她尊重陳杰參選，也深知陳杰的地方基層實力，未來選舉路，她會倍加努力用政績和服務爭取選民更多的支持。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法