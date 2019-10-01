中共建政70週年「大慶」 作家：最能彰顯台港與中國差異

2019-10-01 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕中共建政70週年國慶今（1）日在北京天安門舉行，作家顏擇雅指出，中共一向「五年一小慶，十年一大慶」，今天是大慶，而這樣的日子，「最能彰顯台港兩地與中國之間的差異」。

顏擇雅在臉書表示，台港兩地應該問：「中國國族主義高漲的當下，中國人與中共之間還能怎樣區別？」中國留學生去到英美或來到台灣、香港，經常變得比出國前更愛國愛黨。

顏擇雅認為，只要是以愛國之名，行為經常非常粗魯。中國的中小學歷史課本與歷史劇明明就很扭曲 （例如抗戰期間中共根本沒在抗日，課本與電視劇卻講成中共都在抗日），別人若說他們被「洗腦」，他們還會當成莫大侮辱。

顏擇雅說，她目前對「目前中國人與中共之間還能怎樣區別」這問題沒有答案，也提到自己最近讀到3篇跟這題目有關的文章，分別是：「接受《世界報》專訪 荷蘭學者馮客：中國是一個強迫人失憶的國家」、「《紐約時報》投書 錢佳楠 ：愛國學生是怎麼打造的」以及「《紐約客》 Han Zhang ：起底 《北美留學生日報》」。

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