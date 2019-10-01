反送中》北藝大生造連儂船「陸上行舟」 象徵化不可能為可能！

2019-10-01 19:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕中共今國慶，但香港則持續抗議「反送中」，今全台北部大專校院串聯發起「自由之路」活動，如台北藝術大學就啟動「陸上行舟」，將連儂牆化為船體在陸地航行，象徵香港堅毅精神，也希望化不可能為可能，達成光復香港、時代革命。

北藝一群香港學生組成「北藝反送中關注組」，趁著今天是中共國慶，發起「陸上行舟‧自由之路」活動，眾人面對家鄉努力對抗腐敗政權，深感在台灣的行動不夠，最終決定用木頭造船，並呼應香港「兄弟爬山」理念，延伸《陸上行舟》電影情懷，創造獨特符號來聲援反送中。

負責發起活動的美術學系大五生黎家朗表示，想以連儂牆船體的「自由號」寄寓，在尋找自由的路程上，能乘風破浪、「陸上行舟」，或許這看似不可行，但是民主運動不能退縮，就像香港堅毅的精神，知其不可為而為之，將不可能化為可能。

今天北部各地港生也紛紛發起「自由之路」行動，如台北大學、政治大學等都有牽手人鏈、高唱「願榮光回歸香港」等，凝結港人意志；香港邊城青年發言人之一的Kuma說，盼透過活動喚起各校同學良知，在台灣聲援香港前線的拚命手足，認為今雖是中共國慶，對香港人來說卻是國殤日，「如今香港風雨飄搖，極權卻在放肆慶祝，我等自由人在學風自由的台灣，必須站出來，勇敢發聲，告訴中共極權︰五大訴求，缺一不可；台灣香港，並肩同行！」

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