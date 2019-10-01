藍營酸告假赴日兩套標準 康裕成：空檔拚外交質詢沒怠惰

2019-10-01 23:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團今質疑，綠營先前抗議質詢時間被限縮，結果自己請假參加台日交流高峰會、根本兩套標準？民進黨高市議員康裕成直言，有必要用抹黑綠營、來搶救韓國瑜低迷的選情，以及掩飾國民黨團在議會要求「準時下班」、「抽籤質詢」所闖的大禍嗎？

康裕成進一步強調，9月26日有質詢，10月2日也會質詢，並沒有怠惰，反而是利用質詢空檔拚城市外交。

高市議會國民黨團今指出，先前經由黨團協商回歸議事時程正常化，卻遭綠營屢次抗議，令人感覺錯亂不解，在第二次大會中，由康裕成議員等綠營民代，一再認為定時散會就是剝奪他們質詢權益後，卻在9月27日告假至日本旅遊，不論因事或休閒出國，也是他們的權利，充分顯示綠營民代質詢輜錙銖必較、卻有充裕時間出國。

藍營表示，據了解、韓市長施政報告第一天，綠營一再杯葛議程不當限時修正，但第二天、康裕成、簡煥宗、黃明太、何權峰等議員就請假到日本，參加日本地方議會高峰會兩天，10月2日才回高雄。

藍營質疑，他們去開會順途參訪地方建設，對促進兩國友誼、了解民情應對日後市政有所助益，但令人感嘆此項作為卻有兩套標準、寬己律人，只能放在他們身上就是言之有理，尤其在花媽執政時候，將市長總質詢時間，由原來每位議員60分鐘改為45分鐘，豈不變相遷就陳菊市長的體能、及推動市政工作嗎？當時也無人反對抗議。

藍營認為，綠營執政任何更改都是合理，但淪為在野時就是有違民意，令人深感昨是今非的錯覺。

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