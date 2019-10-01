圖輯》40％裝備首公開！東風41、轟6N、15式輕坦現身中共閱兵

2019-10-01 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕今（1日）為中共政權成立70週年，中國當局在天安門廣場前舉行盛大閱兵典禮，多項新式武器曝光，除「東風-41型洲際彈道飛彈」外，還有多項武裝首度公開亮相，包含戰略轟炸機「轟-6N」、武裝直升機「直-20」等。

中共閱兵典禮 40%武裝首度曝光

綜合中國媒體報導，中國當局今在天安門前舉行80分鐘長的閱兵式，揭露多項武器，報導指稱約有40%武裝是首度公開亮相，在飛彈部分，包含射程為最高達2500公里，可在飛行過程中轉換攻擊目標的超音速飛彈「東風-17」、對地巡航飛彈「長劍」最新型號，超音速巡航飛彈「長劍-100」，以及壓軸登場的機動型洲際彈道飛彈「東風-41」。

「東風-41」是解放軍火箭軍所裝備的陸基洲際彈道飛彈，最大射程可達14000公里，時速最高達25馬赫，發射後30分鐘內能飛抵美國目標，可搭載常規彈頭及核彈頭，最多可攜帶10個分導式彈頭，分別瞄準多個目標。

因應水田地區作戰需求 15式輕型坦克首度亮相

除火箭部隊外，高空高速無人偵察機、「攻擊-11」無人機也分別在閱兵典禮中的無人作戰1、2方隊亮相，央視解說稱，「攻擊-11」可以對縱深目標進行攻擊；裝甲武裝部分，15式輕型坦克也首度在閱兵典禮上亮相，此輕坦設計可在南方水稻田網地形以及高原山區作戰，於2018年底服役。

可突破第二島鏈 轟-6N公開亮相

而閱兵典禮上空也有新式飛行器曝光，包含戰略轟炸機轟6新型號「轟-6N」組成3機梯隊呼嘯而過，其與舊型號相比，除載彈量進一步提升外，作戰半徑也提升1000公里以上，預計將達到4000公里，足以突破第二島鏈，關島也在其打擊範圍內。

新型直升機 旋翼機曝光

解放軍陸軍航空兵的中型通用直升機「直-20」也首度亮相，與其他武裝直升機組成編隊飛過天安門上空；解放軍陸軍新型旋翼機也由車載經過天安門廣場，旋翼機為介於飛機和直升機之間的飛行物，該型號不明旋翼機可搭乘2人，主要用於特種作戰。

神秘無人迷你潛艇現身閱兵現場

水下武力部分，「巨浪-2」潛射彈道飛彈現身閱兵現場，該飛彈是中國第二代潛射彈道飛彈，最大射程為7400至9000公里，可攜帶單個或3至6個核彈頭，未來將部署至094型核潛艇上，強化中國核威懾能力；另外在閱兵現場也出現水下無人潛艇，這個型號不明的迷你潛艇也是首度公開亮相。

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