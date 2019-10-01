韓國瑜：青年局長有福相 一副高雄青年發大財的樣子

2019-10-01 13:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市政府青年局今於高雄國家體育場尾翼空間正式成立和揭牌，首任局長林鼎超也於今日移師到高雄國家體育場舉辦的市政會議中宣誓就職，市長韓國瑜在揭牌儀式致辭時表示：「青年局局長林鼎超長得很有福相，一副高雄青年發大財的樣子。」

高雄市政府青年局的辦公室設於高雄國家體育場尾翼空間，今日舉行揭牌儀式，青年局將以青年多元培訓、青年職涯發展、青年公共參與、創業資源整合、青創深化輔導為目標，引導青年逐夢。

高雄市政府預計於2020年編列3億元預算，加上7億5千萬元的青創貸款，前3年由市府完全補助利息，藉由民間創投、企業合作，由青年局專責整合中央與地方、以及產官學與民間資源，首創設置青年創業發展基金。

青年局局長林鼎超曾任職於中國信託、創投公司，他表示：「青年局是以co-working space（共同工作空間）概念為主要設計的構想，希望跳脫以往政府部門的框架，以開放式的空間與青年面對面，提供豐沛的資源扶植青年。」

韓國瑜表示，自己年輕時白天讀大學、晚上當警衛，也想過發明，但到現在為止都沒有成功。他說，過去看到很多人坐飛機提個大皮箱很重，尤其婦女、年紀大的人都提不動，曾想過如果發明個提箱按一下就自助充氣的話，就可以輕輕拉過來拉過去。也看到很多汽車在路上走，大家說石油危機，如果能用汽油發動，中間一個通氣孔變成風力帶動，那一個禮拜加一次汽油，未來是不是可以變成半年、一年加一次汽油，用風力帶動汽車？但因為沒有老師、沒有錢來完成創意，所以青年局的創立，就是希望讓高雄外漂、北漂的子弟可以回到高雄，利用整合平台可以發光發熱。

不過現場也有一位高雄市左楠地區的無黨籍立委參選人蘇博廷向市長韓國瑜提出質疑，他表示，今天來到現場，看到政策只跟貸款、款項有關，看不到產業鏈的產生，雖然現場有很多產官學專家，但看不到細項政策，為此對青年局的成立表示憂心。

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