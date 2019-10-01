台大生批韓遭不錄用幻想文起底 「韓粉主管」疑是路邊攤

2019-10-01 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕近日有韓粉在臉書社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」PO文，聲稱自己兒子是北部某大公司的高級主管，嚴詞送走來面試的反韓台大生。結果這篇文章遭起底疑似是幻想文，文中的「高級主管」似乎是一名賣花枝燒的攤販。

日前韓粉在臉書社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」PO文，表示自己的兒子是北部某大公司的高級主管，最近面試了一位台大畢業生，兒子原本已屬意這位台大生，結果得知他是高雄人後，便詢問他對韓國瑜的看法，「這名台大生對韓市長大加嘲諷批判，兒子微笑的等他說完，送他離開後就在面談表上寫下，『品格卑劣，是非不分，永不錄用』12字」。

結果該韓粉事後刪文，同社團網友還好奇「蔡大哥怎麼刪文了？我們挺您！非韓不投！就算您今天這篇文是幻想出來的，我們韓家軍還是挺您到底！」結果《PTT》有網友起底該「高階主管」疑似是花枝燒攤販，引發網友開玩笑稱「花枝總裁獅子心」。

韓粉社團內仍有人力挺該幻想文，稱「說得通講得對一則故事也是印象深省」、「象這绿渣人品低差是非不分最好别請，思想歪斜」、「沒錯！就算蔡大哥的兒子其實是在夜市賣花枝燒的，我們一樣挺您到底！」

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