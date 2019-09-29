反送中》董事長樂團「讚聲」 台版「願榮光輝香港」全球首唱

2019-09-29 23:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港反送中運動今日進行全球大串聯，公民團體和學生也在立法院外發起929台港大遊行，雖然天色已黑，但現場仍有許多民眾待在現場。董事長樂團主唱吳永吉（阿吉）稍早也登台演唱「願榮光歸香港」的台語版，讓現場氣氛更加熱烈。

「願榮光歸香港」為化名「thomas dgx yhl」者創作，為「反送中運動」創作且傳唱的歌曲，台語版歌詞並未更動太多用字，歌詞由「芝蘭三堡」所創、陳豐惠校訂，並由董事長樂團演唱。而活動也在歌曲聲和口號聲之中畫下句點。

以下為 台語版「願榮光歸香港」歌詞： 啥事這土地目屎流？ 奈何咱眾人攏悲恨？ 城門攑起頭，列邦聲喧透， 望自由歸佇咱兜。 啥事這驚惶趕袂走？ 怎樣為信念攏無退後？ 雖罔血咧流，前進聲愈響透。 守民主光照香港！ 佇星辰墜落絕望暗暝， 雺霧中，遠遠遐傳來哨角聲： 「為自由！同齊來出聲！ 全力來拍拚！ 勇氣、智慧，永遠無煞！」 黎明來到，欲光復咱香港。 眾人兒女，為正義時代革命， 懇求民主佮自由，萬世久長流， 我願榮光歸香港。 懇求民主佮自由，萬世久長流， 我願榮光歸香港。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法