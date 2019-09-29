反送中》董事長樂團「讚聲」 台版「願榮光輝香港」全球首唱

〔記者涂鉅旻／台北報導〕香港反送中運動今日進行全球大串聯，公民團體和學生也在立法院外發起929台港大遊行，雖然天色已黑，但現場仍有許多民眾待在現場。董事長樂團主唱吳永吉（阿吉）稍早也登台演唱「願榮光歸香港」的台語版，讓現場氣氛更加熱烈。
「願榮光歸香港」為化名「thomas dgx yhl」者創作，為「反送中運動」創作且傳唱的歌曲，台語版歌詞並未更動太多用字，歌詞由「芝蘭三堡」所創、陳豐惠校訂，並由董事長樂團演唱。而活動也在歌曲聲和口號聲之中畫下句點。
以下為 啥事這土地目屎流？ 奈何咱眾人攏悲恨？ 城門攑起頭，列邦聲喧透， 望自由歸佇咱兜。 啥事這驚惶趕袂走？ 怎樣為信念攏無退後？ 雖罔血咧流，前進聲愈響透。 守民主光照香港！ 佇星辰墜落絕望暗暝， 雺霧中，遠遠遐傳來哨角聲： 「為自由！同齊來出聲！ 全力來拍拚！ 勇氣、智慧，永遠無煞！」 黎明來到，欲光復咱香港。 眾人兒女，為正義時代革命， 懇求民主佮自由，萬世久長流， 我願榮光歸香港。 懇求民主佮自由，萬世久長流， 我願榮光歸香港。
台語版「願榮光歸香港」歌詞：
啥事這土地目屎流？
奈何咱眾人攏悲恨？
城門攑起頭，列邦聲喧透，
望自由歸佇咱兜。
啥事這驚惶趕袂走？
怎樣為信念攏無退後？
雖罔血咧流，前進聲愈響透。
守民主光照香港！
佇星辰墜落絕望暗暝，
雺霧中，遠遠遐傳來哨角聲：
「為自由！同齊來出聲！
全力來拍拚！
勇氣、智慧，永遠無煞！」
黎明來到，欲光復咱香港。
眾人兒女，為正義時代革命，
懇求民主佮自由，萬世久長流，
我願榮光歸香港。
懇求民主佮自由，萬世久長流，
我願榮光歸香港。