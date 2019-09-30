韓國瑜香港言論惹議 港生活動總召：無稽之談令人憤怒

2019-09-30 00:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕針對國民黨總統提名人韓國瑜指民進黨利用反送中獲政治利益等言論，929高雄聲援香港晚會總召鄧俊儒痛斥「無稽之談」，他嗆辣反問，如果總統候選人不支持鄰近地區爭取民主自由，反而打壓，他能保障台灣台灣民主自由的長久嗎？

韓國瑜陸續對香港反送中運動及在台港生聲援香港活動表達看法，卻引來港生不滿。鄧俊儒說，這種說法非常不合理，他們沒有跟台灣政府有何合作，這只是一群港生走出來，爭取台灣人支持，韓國瑜說法是「無稽之談」。

鄧俊儒表示，在台灣發生的支持香港活動，是透過香港在台學生與香港響應，香港跟台灣關係密切，今日香港、明日台灣，如果香港守不住，台灣也非常危險。

針對韓國瑜說法，他表示，可以理解韓國瑜在競選總統，他需要言論、要去打壓其他候選人，但其說法令人感到非常憤怒，因為當香港人冒生命危險或失去生命追求民主，但得來台灣總統參選人這樣一個言論，非常失望，許多港生非常不滿韓國瑜這些言論。

鄧俊儒說，相信所有參選人對反送中都有一定立場，他不便評論，但是如果一個總統候選人，看到鄰近地區在努力追求民主自由，他沒有支持，反而進行打壓，這位總統選人還可以保障貴國、台灣民主自由的長久嗎？

港生想法也在今天晚會「插曲」呈現。時代力量高雄市議員黃捷上台聲援時，台下突然爆出「韓國瑜垃圾！」為她日前被韓粉追罵「垃圾」討公道，引來台下鼓掌、歡呼，黃捷則幽默回說「現場不是黑韓產業鏈」，很快地拉回活動主題。

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