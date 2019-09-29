柯建銘公開問：一旦韓國瑜當總統 你還睡得著嗎？

2019-09-29 16:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市小英之友會志工培訓營今天下午開訓，民進黨立院黨團總召柯建銘到場致詞時，堅定向在場爆滿的志工們喊話，明年小英總統如果沒有連任，台灣民主一路走來的所有改革，都將成為泡影，對於韓國瑜他只有一句話想問大家「想像一旦韓國瑜當選台灣總統，到時候你晚上還睡得著嗎？」

竹市小英之友會總會長、南門醫院副院長江銘基表示，小英執政以來穩健沉著，取得國際友邦特別是美國的信任，小英在內政國防的努力，為的都是保衛台灣主權與安定，例如非洲豬瘟的防範得宜，造福許多農民。

柯建銘表示，明年小英總統如果沒連任，台灣就將走回頭路，他問在場民眾，萬一韓國瑜當選，大家晚上還睡得著嗎？

他強調，昨天與黨主席卓榮泰討論，卓榮泰說民進黨立委席次要過半，竹市鄭宏輝將是最關鍵的一席，而鄭宏輝是他一路走政治這條路上最親密的伙伴，他希望竹市鄉親能齊心挺鄭宏輝進立法院，讓小英繼續改革，更展現竹市人的尊嚴。

鄭宏輝則說，小英執政以來，與美國的關係越來越好，未來台灣也將能自主發展國防工業，且去年政府財政結餘1109億元，首次財政平衡，才能推出租屋、育兒、秋冬國旅等補助政策，包括前瞻計畫也是為了下一代，他強調過去4年由柯建銘、林智堅與他組成的「會做事、新竹隊」證明了綠色執政、品質保證，展現出新竹人的光榮與驕傲，他拜託大家明天投票「蔡英文一票、鄭宏輝一票！」

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