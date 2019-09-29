洪秀柱批民進黨「俗辣」台灣基進：要當中國人快走不送！

2019-09-29 12:51

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨前主席、台南立委參選人洪秀柱28日晚出席新黨在台南舉辦的全代會餐會，猛批批民進黨是「俗辣」不敢修法。對此，台灣基進台南黨部今天反嗆洪秀柱「俗辣！」要當中國人自己回中國，快走不送。

台灣基進認為，台灣從來不屬於中國，未來也不會，即使文化上有些許重疊，但我們在國族上仍舊是代表不同的主權、不同的國家，請洪正視台灣人對於本土意識的自我認同。

對於洪兩岸統一的立場，台灣基進組織部副主任李宗霖表示，洪秀柱今年初提到，一國兩制在台灣被汙名化，但就在反送中事件爆發後，香港人用行動向台灣人示範一國兩制的不可信。如果洪如此熱愛中國，請勿如此「俗辣」，「自己包袱款款回中國，台灣基進願意出機票錢送洪回中國，快走不送。」

李宗霖說，今天（9月29日）就是全台大串聯的撐香港遊行活動，在遊行前一天卻聽到洪這樣的兩岸統一立場，企圖讓台灣落入一國兩制的陷阱，最後被併吞而萬劫不復，這樣的立委參選人是人民想要的嗎？台灣人民真的想像香港人一樣每日活在催淚彈、胡椒噴霧、被送中的恐懼之中嗎？

台灣基進台南黨部副主委王姬方也說，中國國民黨過去長達近40年的文化清洗，從語言、教育、影視、音樂等面向，洪昨天所領唱的「望春風」一曲，在戒嚴時期被禁長達數十年，中國國民黨長期淡化台灣人民的本土意識，無所不用其極的強行置入大中國思想，如今又不願面對逐漸抬頭的台灣認同，這樣的心態才是真正的「俗辣」！

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