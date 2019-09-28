尷尬！洪秀柱造勢 唱國民黨「禁歌」

2019-09-28 16:41

〔記者王捷／台南報導〕國民黨立委參選人洪秀柱今天下午到台南孔廟，與台北市議員羅智強合體慶祝教師節並造勢，其中，退休校長陳凱祥演講時，疑似暗指台北市議員邱威傑（呱吉）在大港開唱時罵髒話不是藝術，他要大家支持洪秀柱，他認為，台灣藝術是很美的，領唱台灣歌曲《望春風》，與會的羅智強、洪秀柱與台南市議員王家貞都跟著唱起來，似乎一時忘了《望春風》曾是國民黨政府戒嚴時期的禁歌；對此，洪秀柱競選團隊回應，國民黨應著眼未來。

羅智強自稱騎著裝飾國民黨徽、洪秀柱圖像的電動機車到台南，說他的小綿羊到了台南就成了赤兔馬，要幫柱柱姊過五關斬六將。羅智強還說要載洪秀柱，但現在沒有準備洪秀柱的安全帽，洪秀柱只好側坐在機車上，擺擺樣子，笑稱像情侶騎車，「小強」被吃豆腐，還開玩笑自己腿短，側坐好辛苦。

替洪秀柱造勢時，羅智強邀請教師界人士演講，表達支持洪秀柱，前校長陳凱祥出場時，除了喊破聲支持洪秀柱，也暗指邱威傑（呱吉）在舞台上爆粗口一事不是藝術，他認為台灣藝術很美，並領唱了《望春風》，讚揚老歌，反觀現在的「少年郎」一上台就「XXX」真的有「揪水」嗎？

當陳凱祥領唱時，洪秀柱、王家貞與羅智強臉上略帶尷尬，但仍跟著唱兩句，不曉得是忘詞還是，還是想起來《望春風》曾是國民黨政府立定的禁歌之一。

對此，洪秀柱發言人李旨揚回應，過去國民黨時期的作為，國民黨也願意接受檢驗，但並不是活在過去的框架，更應該著眼未來，就像陳凱祥前校長強調的，過去社會氛圍要求國民黨要退出校園，但國民黨退出後換成民進黨深入，政黨退出校園，是應該著力轉型的正義。

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