盧秀燕感冒猛咳嗽 大嘆現在市長很難當 要能文能「舞」

2019-09-28 19:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕今天視察「台中之心」，致詞時不斷咳嗽，甚至一度中斷致詞，請幕僚拿水給她潤喉，她話鋒一轉說，自己感冒了，「你們知道我一大早就什麼嗎？」她用台語說，「現在做市長很難做」，自己一大早就去祭孔，祭孔莊嚴肅穆，走路、祭拜行禮都有規矩，還要跳舞（佾舞），「現在做市長怎麼那麼難做？要能文能『舞』」，還要去看棒球，「看到（深夜）11點」。

盧秀燕上任後，各項民調的施政滿意度都偏低，天下雜誌本月公布縣市長施政滿意度調查，盧秀燕是各縣市倒數第二名，僅比墊底的高雄市長韓國瑜高，她今天視察串連7座公園與7條綠園道的「台中之心」工程，致詞時3度因咳嗽中斷，她說，自己罹患感冒了。

盧秀燕致詞時話鋒一轉，詢問在場的市府官員與市議員，「你們知道我一大早就什麼嗎？」她說，「現在市長很難做」，她一大早就去祭孔，祭孔典禮很講究，典禮莊嚴肅穆，走路與祭拜都有嚴格規矩，連走路都不能走錯，是教育界大事，還要會跳舞（佾舞），「現在做市長怎麼那麼難做？還要能文能『舞』，大家要求我做什麼，我都儘量配合」，她還說，當市長還要去看棒球，看到11點。

盧秀燕還強調，新的市政團隊要不一樣，要能文能舞（武），能動能靜，她以前認為中市政府建設局「會做，不會說」，他希望要跟鄉親與里民互動，尊重當地的鄉親，大家一起參與，建設才會成功，因為建設不是做好看，而是給大家用的。

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